На Таманском полуострове археологи нашли древнее поселение и предметы VI века до нашей эры

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото с сайта администрации Краснодарского края
    © Скриншот фото с сайта администрации Краснодарского края

В Темрюкском районе археологи обнаружили столовые амфоры, чернофигурные килики и другие сосуды коринфского производства

26 сентября пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила, что на территории Таманского полуострова впервые нашли редкие артефакты.

Археологи обследовали место будущего комплекса по переработке природного газа. На территории они обнаружили поселение «Тузла-26» античной эпохи.

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Среди найденных артефактов — столовые амфоры, чернофигурные килики [чаша — прим. Юга.ру] и прочие сосуды коринфского производства. Находки относятся к VI веку до нашей эры.

По словам вице-губернатора Краснодарского края Романа Лузинова, памятник в Темрюкском районе имеет важное значения для изучения эпохи античности Северо-Западного Кавказа. В настоящее время специалисты проводят раскопки на площади почти 5 тыс. кв. метров.

Как писали Юга.ру, в окрестностях Анапы археологи обнаружили два алтаря, возведенных в честь древнегреческого бога Аполлона.

Археология История Тамань Темрюкский район

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