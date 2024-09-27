На Таманском полуострове археологи нашли древнее поселение и предметы VI века до нашей эры

В Темрюкском районе археологи обнаружили столовые амфоры, чернофигурные килики и другие сосуды коринфского производства

Археологи обследовали место будущего комплекса по переработке природного газа. На территории они обнаружили поселение «Тузла-26» античной эпохи.

26 сентября пресс-служба администрации Краснодарского края сообщила , что на территории Таманского полуострова впервые нашли редкие артефакты.

Среди найденных артефактов — столовые амфоры, чернофигурные килики [чаша — прим. Юга.ру] и прочие сосуды коринфского производства. Находки относятся к VI веку до нашей эры.

По словам вице-губернатора Краснодарского края Романа Лузинова, памятник в Темрюкском районе имеет важное значения для изучения эпохи античности Северо-Западного Кавказа. В настоящее время специалисты проводят раскопки на площади почти 5 тыс. кв. метров.