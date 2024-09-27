«Доход» Уралсиба вошел в топ-5 лучших краткосрочных вкладов

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Краснодарский край

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  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Вклад «Доход» банка Уралсиб вошел в рейтинг наиболее выгодных рублевых вкладов сентября

27 пресс-служба Уралсиба сообщила, что в сентябре вклад «Доход» банка вошел в топ-5 самых краткосрочных рублевых вкладов со сроком размещения до трех месяцев. Исследование подготовил портал Выберу.ру.

При составлении рейтинга эксперты проанализировали предложения крупных российских банков из топ-50 по размеру активов на 1 августа 2024 года.

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Также аналитики портала учитывали следующие параметры:

  • процентная ставка;
  • минимальная сумма и срок вклада;
  • возможность капитализации процентов и ограничения для получения дохода по максимальной ставке;
  • условия пополнения и расходования средств вклада;
  • порядок досрочного расторжения договора.

Напомним, что 20 сентября Уралсиб повысил ставки по рублевым вкладам. Доходность по вкладам «Доход» теперь составляет 18-22,01% годовых с учетом капитализации процентов, в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада. Минимальная сумма для открытия «Дохода» онлайн — 1 тыс. рублей, в офисах банка —100 тыс. рублей, а максимальная — 1 млрд рублей. Сроки размещения — 91, 121, 181, 367, 732 и 1100 дней. Новые клиенты могут получить 20% годовых с учетом капитализации на 181 день при размещении от 2 млн до 7 млн рублей.

Подробности об условиях по вкладам и накопительным счетам можно узнать в отделениях Уралсиба, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте банка.

Как писали Юга.ру, карта «Прибыль» Уралсиба вошла в топ-5 лучших доходных дебетовок.

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