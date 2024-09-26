В Краснодарском крае начали продавать сим-карты без роуминга в Крыму

В сентябре Мегафон запустил тестовый пакет мобильной связи с бесплатным роумингом в Крыму. Сим-карты с этим пакетом можно купить только в Краснодарском крае

Редакции Юга.ру стало известно, что в кубанских салонах связи продают сим-карты Мегафона с предустановленной опцией, которая обнуляет роуминг в Крыму.



Мы обратились за подробностями в пресс-службу Мегафона и выяснили, что такое предложение работает в тестовом режиме, а количество сим-карт ограничено. По результатам тестирования в компании проанализируют данные и выяснят, будет ли услуга пользоваться спросом и эффективна ли она экономически. Сроки эксперимента не уточнили, но можно предположить, что он продлится минимум до конца бархатного сезона.



«В силу географической близости многие наши абоненты из Краснодарского края часто бывают в Крыму — как для отдыха, так и по делам. Только с мая по сентябрь количество жителей региона, посетивших Крым, выросло на 32%. Поэтому нам показалось логичным запустить такой пилотный проект», — рассказали в пресс-службе оператора.

Сейчас приобрести сим-карты с обнуленным роумингом в Крыму можно только в Краснодарском крае, и они предназначены для местных жителей. Однако прописку при покупке не требуют: симку может купить любой человек по предъявлению паспорта.



Оператор не торопится с подобными экспериментами в Ростовской области, Адыгее или других соседних регионах. «Все будет зависеть от результатов пилота на Кубани», — уточнили в пресс-службе.



В пресс-службе Мегафона добавили, что компания ведет переговоры с партнерами, чтобы снизить затраты своих абонентов на полуострове.



«Результатами данного переговорного процесса уже является существенное снижение цен на услуги связи. С 27 июля цена за 1 МГб мобильного интернета для гостей полуострова была снижена с 2,2 рублей до 0,3 рублей», — объясняли в Мегафоне.