Кавказский заповедник посчитает благородных оленей. Туристов просят не сходить с маршрутов
Ученые начали осенний учет благородных оленей в Кавказском заповеднике. Как вести себя при встрече с животными
26 сентября телеграм-канал Кавказского заповедника сообщил, что в горах начался ежегодный учет благородного оленя. Сотрудники заповедника и научные волонтеры обследуют хребты, склоны и лесные опушки — всего двадцать участков.
«Учет оленя ведут в период его брачного сезона, когда самцы громко ревут, призывая самок и обозначая свою «брачную территорию», на которой они держатся в течение нескольких дней. Именно в это время их относительно легко можно увидеть и пронаблюдать», — отметили в заповеднике.
«Из пробки по обочине сбежали»:
Ученые предупредили, что в этот период олени более пугливые и могут быть опасными. Туристов просят не отклоняться от разрешенных маршрутов №8, №8а, №9, №12 и частично №30 и не шуметь в заповеднике. Учет завершится 2 октября.
«При встрече с оленем на тропе ни в коем случае не пытайтесь согнать оленя с тропы, не приближайтесь к животному, не поворачивайтесь к нему спиной, дождитесь, когда олень сам уйдет», — рекомендуют ученые.
По последним данным, в заповеднике водится более 1,5 тыс. особей.
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