Кавказский заповедник посчитает благородных оленей. Туристов просят не сходить с маршрутов

Ученые начали осенний учет благородных оленей в Кавказском заповеднике. Как вести себя при встрече с животными

26 сентября телеграм-канал Кавказского заповедника сообщил, что в горах начался ежегодный учет благородного оленя. Сотрудники заповедника и научные волонтеры обследуют хребты, склоны и лесные опушки — всего двадцать участков.

«Учет оленя ведут в период его брачного сезона, когда самцы громко ревут, призывая самок и обозначая свою «брачную территорию», на которой они держатся в течение нескольких дней. Именно в это время их относительно легко можно увидеть и пронаблюдать», — отметили в заповеднике.