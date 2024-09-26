В Краснодаре пять трамваев временно изменят маршрут и график. Узнали их номера и расписание

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

27 и 28 сентября в Краснодаре изменится график движения маршрутов № 3, 6, 7, 11 и 21

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что 27 и 28 сентября трамвайные маршруты № 3, 6, 7, 11 и 21 изменят схему движения. Это связано с ремонтом путей на пересечении улиц Калинина и Каляева.

После 21:00 движение трамваев через этот перекресток перекроют — транспорт проследует от Западного депо через Юбилейный микрорайон в центр города.

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Время отправления последних трамваев:

Маршрут № 3 «Западное депо — улица Декабристов»

27 сентября:

  • от Западного депо — в 20:45;
  • от улицы Декабристов — в 23:00.

28 сентября:

  • от Западного депо — в 20:33;
  • от улицы Декабристов — в 22:58.
Маршрут № 6 «Юбилейный микрорайон — улица Димитрова»

27 сентября:

  • из Юбилейного микрорайона — в 21:21;
  • от улицы Димитрова — в 20:25.

28 сентября:

  • из Юбилейного микрорайона — в 21:59;
  • от улицы Димитрова — 20:25.
Маршрут № 7 «Западное депо — улица Димитрова»

27 сентября:

  • от Западного депо — в 20:52;
  • от улицы Димитрова — в 22:48.

28 сентября:

  • от Западного депо — в 20:47;
  • от улицы Димитрова — в 22:30.
Маршрут № 11 «Ж/д вокзал Краснодар-I — Юбилейный микрорайон»

27 сентября:

  • от ж/д вокзала — в 20:26;
  • из Юбилейного микрорайона — в 22:00.

28 сентября:

  • от ж/д вокзала — 20:14;
  • из Юбилейного микрорайона — в 22:34.
Маршрут № 21 «улица Петра Метальникова — Юбилейный микрорайон»

27 сентября:

  • от улицы Петра Метальникова — в 19:53;
  • из Юбилейного микрорайона — в 21:50.

28 сентября:

  • от улицы Петра Метальникова — в 20:06;
  • из Юбилейного микрорайона — в 21:56.

Напомним, что 20 сентября в Краснодаре на линии вышли 10 новых односекционных трамваев.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре до конца 2024 года собираются начать строить наземное метро.

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