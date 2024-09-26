В Краснодаре пять трамваев временно изменят маршрут и график. Узнали их номера и расписание

Пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что 27 и 28 сентября трамвайные маршруты № 3, 6, 7, 11 и 21 изменят схему движения. Это связано с ремонтом путей на пересечении улиц Калинина и Каляева.



После 21:00 движение трамваев через этот перекресток перекроют — транспорт проследует от Западного депо через Юбилейный микрорайон в центр города.