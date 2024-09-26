Сочи, Анапа и Красная Поляна вошли в топ-10 мест для отдыха в октябре

Краснодарский край

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  • © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру
    © Фото Марии Карагёзовой, Юга.ру

В октябре большинство туристов предпочитают отдыхать в Сочи

24 сентября сервис «Твил» опубликовал рейтинг самых популярных направлений для отдыха в октябре и среднюю стоимость отелей.

Первое место занял Сочи, где зафиксировано 23% всех бронирований в октябре. В среднем ночь в отеле в этот период стоит 3,5 тыс. рублей.

Краснодарский край стал самым опасным регионом для отдыха в России в 2024 году:

На второй строчке Санкт-Петербург и 11% бронирований, цена за ночь — 3,3 тыс. рублей. Москва заняла третью позицию, в столице 7% бронирований, а средняя стоимость ночи составляет 4,5 тыс. руб.

Анапа заняла седьмое место, за ночь здесь придется заплатить 2,5 тыс. рублей, Красной Поляне досталась восьмая строчка, ночь в октябре стоит 5,1 тыс. рублей.

Как писали Юга.ру, в горах Сочи 27 сентября отметят всемирный День туризма.

Анапа Красная Поляна Курорты и туризм отдых Отели путешествия Сочи

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