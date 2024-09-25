В горах Сочи 27 сентября отметят всемирный День туризма

Отдыхающим также предложат квест-путешествие по курорту. Отвечая на вопрос, игроки будут перемещаться с места на место. Выиграет тот, кто первым придет к финишу.



Для детей в 11:00 и в 14:30 организуют приключения с опытными гидами. Юные туристы научатся ставить палатку, разжигать костер без спичек, определять съедобность ягод и грибов. Желающие смогут нарисовать горы на специальном мастер-классе.



«День туризма учредила Генеральная ассамблея всемирной туристской организации в 1979 году. В России тоже отмечают этот международный праздник. Курорт «Роза Хутор» — флагман горного туризма. К услугам наших гостей — зона для горнолыжного катания и более сотни километров пеших троп в летний сезон. Ежегодно к нам приезжают около 2 млн туристов. В свой профессиональный праздник мы хотим порадовать отдыхающих интересными тематическими активностями», — рассказали на курорте «Роза Хутор».



Вечерняя программа праздника стартует в 16:00. До 20:00 в горном клубе «Спорт-марафон» пройдут лекции, мастер-классы и кинопоказы. На мероприятиях можно будет узнать как собраться в поход и отправиться в велопутешествие в легком стиле. Также здесь расскажут о культовой фигуре для туристов СССР — Юрии Ефремове. Гиды горного клуба откроют секреты походной кулинарии. Помимо этого, гостям покажут фильмы о природе Кавказа.



Вход на все мероприятия Дня туризма на курорте «Роза Хутор» свободный.