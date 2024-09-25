Краснодарцев приглашают на новую экскурсию по парадным и коммуналкам

Участники пройдут по трем улицам исторического центра — Пашковской, Кирова и Фрунзе. Динар расскажет о малоизвестных особняк в этих районах и проведет по старинным парадным, дворикам и коммуналкам.

Динар Бурангулов с 2020 года ведет блог об архитектуре Краснодарского края и других регионов России. В 2021 году он начал водить экскурсии и открыл дворы и коммуналки Краснодара для туристов и местных жителей, позже появились прогулки по Майкопу и Новороссийску.



Начало экскурсии в 15:40. Стоимость билета — 800 рублей.