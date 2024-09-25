Краснодарцев приглашают на новую экскурсию по парадным и коммуналкам

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Исследователь архитектуры Динар Бурангулов обновил маршрут экскурсии по коммунальным дворам Краснодара (16+)

Блогер и исследователь советской архитектуры Динар Бурангулов анонсировал на 26 сентября тестовую экскурсию «Коммунальный Краснодар — Часть 2». 

Участники пройдут по трем улицам исторического центра — Пашковской, Кирова и Фрунзе. Динар расскажет о малоизвестных особняк в этих районах и проведет по старинным парадным, дворикам и коммуналкам.

Интервью с Динаром Бурангуловым:

Динар Бурангулов с 2020 года ведет блог об архитектуре Краснодарского края и других регионов России. В 2021 году он начал водить экскурсии и открыл дворы и коммуналки Краснодара для туристов и местных жителей, позже появились прогулки по Майкопу и Новороссийску.

Начало экскурсии в 15:40. Стоимость билета — 800 рублей.

Как писали Юга.ру, бесплатные экскурсии проведут в Краснодаре ко Дню города.

Архитектура Афиша Краснодар экскурсии

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Краснодарцев приглашают на новую экскурсию по парадным и коммуналкам
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