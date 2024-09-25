Жители Геленджика с августа жалуются, что в городе не вывозят мусор
Жители Геленджика жалуются, что в городе все мусорки завалены отходами
22 сентября в телеграм-канале «Жизнь на море — Новороссийск Геленджик Анапа» появились фотографии заваленных отходами мусорок.
Автор подписал пост так: «Курорт. Геленджик. Высокий сезон закончился. Проблема с мусором никак не решилась. Город-курорт превратили в свалку».
По словам жителей курорта, отходами завалены улицы Киевская, Горького, Ленина, Дивноморская, Приветливая, Гринченко, Жукова, Сурикова, Санаторная, Рублева, Цветочная, Молодежная, переулок Сосновый.
Жители Геленджика оставляют под постами в социальных сетях гневные комментарии. Вот некоторые из них:
- «Теперь можно до весны оставить. Сезон окончен. К новому — вывезут».
- «И что? Сплинтеру надо что-то есть, чтобы защищать наш город от бздыхов».
- «Превратили страну в подворотню питерскую».
- «Город мечты. Только непонятно, чьей».
- «Еще год в таком темпе и благодаря Богодистову в Геленджик придет чума».
24 сентября мэр курорта Богодистов заявил, что мусороуборочная компания «Эко-Юг» не справляется с вывозом отходов.
«Все меры, которые принимались оператором для выполнения своих прямых обязанностей, носили временный характер. Генеральный директор «Эко-Юг» Наталья Рашковецкая заверила, что до конца недели город будет очищен», — добавил градоначальник.
Как писали Юга.ру, 12 сентября в районе хутора Воскресенский близ Анапы недовольные жители перегородили мусоровозам дорогу. Они считают, что рядом с их домами оператор устроил несанкционированную свалку.