Жители Геленджика с августа жалуются, что в городе не вывозят мусор

Краснодарский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала «Жизнь на море - Новороссийск Геленджик Анапа»
    © Скриншот фото из телеграм-канала «Жизнь на море - Новороссийск Геленджик Анапа»

Жители Геленджика жалуются, что в городе все мусорки завалены отходами

22 сентября в телеграм-канале «Жизнь на море — Новороссийск Геленджик Анапа» появились фотографии заваленных отходами мусорок.

Автор подписал пост так: «Курорт. Геленджик. Высокий сезон закончился. Проблема с мусором никак не решилась. Город-курорт превратили в свалку».

По словам жителей курорта, отходами завалены улицы Киевская, Горького, Ленина, Дивноморская, Приветливая, Гринченко, Жукова, Сурикова, Санаторная, Рублева, Цветочная, Молодежная, переулок Сосновый.

Жители Геленджика оставляют под постами в социальных сетях гневные комментарии. Вот некоторые из них:

  • «Теперь можно до весны оставить. Сезон окончен. К новому — вывезут».
  • «И что? Сплинтеру надо что-то есть, чтобы защищать наш город от бздыхов».
  • «Превратили страну в подворотню питерскую». 
  • «Город мечты. Только непонятно, чьей».
  • «Еще год в таком темпе и благодаря Богодистову в Геленджик придет чума».

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24 сентября мэр курорта Богодистов заявил, что мусороуборочная компания «Эко-Юг» не справляется с вывозом отходов.

«Все меры, которые принимались оператором для выполнения своих прямых обязанностей, носили временный характер. Генеральный директор «Эко-Юг» Наталья Рашковецкая заверила, что до конца недели город будет очищен», — добавил градоначальник.

Как писали Юга.ру, 12 сентября в районе хутора Воскресенский близ Анапы недовольные жители перегородили мусоровозам дорогу. Они считают, что рядом с их домами оператор устроил несанкционированную свалку.

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