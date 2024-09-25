Около Анапы археологи нашли два алтаря в честь Аполлона

Краснодарский край

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  • © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру
    © Фото Юли Шафаростовой, Юга.ру

Под Анапой во время раскопок обнаружили фрагменты керамики, терракотовые статуэтки, монеты и обломки черепиц с клеймами

24 сентября ТАСС сообщило, что в окрестностях Анапы археологи обнаружили два алтаря, возведенных в честь древнегреческого бога Аполлона.

Также на месте раскопок на территории античного города Лабрис специалисты нашли фрагменты керамики, терракотовые статуэтки, монеты и обломки черепиц с клеймами. Об этом агентству рассказал заведующий отделом истории античной культуры Института истории материальной культуры РАН Владимир Горончаровский.

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«В этом году городище впервые исследовали сразу три экспедиции. Основные работы проводились в возвышенной части города, на предназначенном для возведения храмов священном участке — теменосе. В результате открыты два больших алтаря III-II веков до нашей эры, где когда-то приносились жертвы Фебу-Аполлону, божественному покровителю Лабриса», — пояснил Горончаровский.

Специалист добавил, что первые раскопки на территории Лабриса указали на то, что полис был процветающим и важным перевалочным пунктом между реками и морем.

Как писали Юга.ру, на берегу моря в Сочи в районе Мацесты может появиться археологический музей под открытым небом. 

Анапа Археология История Курорты и туризм Наука

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Около Анапы археологи нашли два алтаря в честь Аполлона
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