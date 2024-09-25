Около Анапы археологи нашли два алтаря в честь Аполлона
Под Анапой во время раскопок обнаружили фрагменты керамики, терракотовые статуэтки, монеты и обломки черепиц с клеймами
24 сентября ТАСС сообщило, что в окрестностях Анапы археологи обнаружили два алтаря, возведенных в честь древнегреческого бога Аполлона.
Также на месте раскопок на территории античного города Лабрис специалисты нашли фрагменты керамики, терракотовые статуэтки, монеты и обломки черепиц с клеймами. Об этом агентству рассказал заведующий отделом истории античной культуры Института истории материальной культуры РАН Владимир Горончаровский.
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«В этом году городище впервые исследовали сразу три экспедиции. Основные работы проводились в возвышенной части города, на предназначенном для возведения храмов священном участке — теменосе. В результате открыты два больших алтаря III-II веков до нашей эры, где когда-то приносились жертвы Фебу-Аполлону, божественному покровителю Лабриса», — пояснил Горончаровский.
Специалист добавил, что первые раскопки на территории Лабриса указали на то, что полис был процветающим и важным перевалочным пунктом между реками и морем.
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