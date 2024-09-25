В Новороссийске больше 10 тыс. жителей остались без воды. Рассказываем, где и почему

Более 10 тыс. жителей Новороссийска 25 сентября остались без воды из-за аварии на Кутузовском резервуаре. Узнали, по каким адресам отключили ресурс

25 сентября телеграм-канал водоканала Новороссийска сообщил о поломке запорной арматуры на Кутузовском резервуаре. Для проведения ремонта в городе ограничили подачу воды.



В связи с этим без ресурса остались около 10 тыс. жителей Новороссийска. Когда именно вернут воду — не уточняется.

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Воду отключили в зонах № 3а, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 29. Все адреса в каждой зоне по клику:

№3а: Анапское шоссе — 41г, 41е, 41ж, 41и, 41л, 47, 49, 51б, 53 кор.1, 53 кор.2, 60, 62, 64, 66, 66/Б;

Екатерининская — все дома;

Индустриальная —1 кор.1, 1 кор.2, 1 кор.3, 1 кор.4, 1 кор.5, 1 кор.6, 1 кор.7, 3, 3а, 5, 6;

Лесная — все дома;

Луначарского — 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6;

Свободы (Цемдолина)— 5/а, 6а, 6г, 8, 8а, 8б, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 15, 17, 17а, 18, 19, 20, 20а, 20б, 22, 23, 24, 27, 27а, 29, 30а;

переулок Днепровский — все дома кроме 3, 5, 9;

переулок Звонкий — все дома.

№6 Анапское шоссе — 87;

Арнольди — все дома;

Баллиони — все дома;

Вишневского — все дома;

Воронина — 1, 3;

Котовского (Цемдолина) — все дома;

Ленина (Цемдолина) — 1, 1а, 3, 5, 7, 7а, 7б, 7д, 7ж, 9а (адм.), 9б, 9в, 9г (адм.), 12;

Н. Онайко — 4, 5, 8, 8а, 10, 10а;

Пятигорская — все дома;

Савичева — все дома;

Свободы — 30а;

Сорокина — все дома;

Уральская — 2, 5;

Швыдкова — все дома;

переулок Восточный — 10 (детсад), 16.

№7 Видова — 133, 135, 137, 147, 156, 156а, 158, 158а, 158б, 160, 160а, 162, 164, 164а, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 176а, 178, 178а, 180, 182, 182а, 184, 186, 188, 190, 194;

Гайдара –по нечетным с 1 по 37, по четным с 2 по 50;

Герцена — 2, 3, 4, 5 (Д/С ясли), 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 94/1, 94/2, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116;

Гордеева — 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17;

Днестровская — 2, 4, 6, 7, 11, 13, 13а, 14, 15, 17;

Иртышская — 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15;

Камская — 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26;

Луначарского — 21, 23, 25, 27, 29/а, 31/а, 33, 51;

Рязанская — 19, 21, 23, 25, 27, 29;

Тобольская — 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18;

Павловского — 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18;

Тюленина — 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 219, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 465, 46, 47, 48, 49, 50;

Чернышевского — по нечетной с 1 по 105, по четной с 2 по 102;

переулок Днепровский — 3, 4, 4/1, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 9, 11.

№8 Герцена — 9, 11, 15, 17, 17а (ВГ №83 ВЧ 96527 ОАО «Славянка»);

Камская — 15, 17, 19, 21, 21/2, 23, 23/1, 25, 28 (больница), 30, 32.

№10 Видова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 26;

Гладкова — 2, 3 (школа), 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36;

Горького — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46/7;

Грибоедова — по нечетной с 11 по 73, по четной с 10 по 48;

Декабристов — по нечетной с 1 по 17, по четной с 2 по 20;

Клары Цеткин — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 24, 25,26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77;

Конституции — по нечетной с 1 по 33, по четной с 8 по 30;

Красных военморов — по четной с 2- по 30;

Новороссийской республики — по нечетной с 23 по 47, по четной с 36 по 70;

Октябрьская — по четной с 2 по 18;

Победы — 6, 8;

Профсоюзная — 1, 2, 3, 4;

Свободы — по нечетной с 9/11 по 69, по четной с 28 по 58;

Рубина — по нечетной с 25 по 59, по четной с 20 по 28;

Фисанова — по нечетной с 1 по 35, по четной с 2 по 40;

Чайковского — 4, 12 корп.1;

Энгельса — 7, 37 39, 41;

9 января — по нечетной с 1 по 27, по четной с 2 по 30;

переулок Ермацкий — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19;

переулок Пугачевский — 1, 2, 3, 4.

№13 Беломорская — 47, 47а, 51, 54, 56;

Житомирская — от Щорса до Шиллеровской;

Кутузовская — от Ломоносовской до верха улицы;

Лангового — от Житомирской до переулка Краснознаменного;

Ломоносовская — от Кутузовской до Астраханской;

Шиллеровская — от Ломоносовской до 1-го переулка Щорса;

Щорса — от Житомирской до верха улицы;

переулок Верхний — 5, 7, 8, 9, 10;

переулок Серединный — все дома;

переулок Крайний — все дома;

переулок Краснознаменный — все дома;

переулок 1-й Кутузовский — все дома;

переулок 2-й Кутузовский — все дома;

переулок Щорса 1-й — все дома;

переулок Щорса 2-й — все дома.

№14 8 марта — по нечетным с 1 по 53, по четным с 2 по 60;

Армавирская — по нечетным с 1 по 45, по четным с 2 по 40;

Астраханская — по нечетным с 1 по 79, по четным с 2 по 102;

Белорусская — по нечетным с 41по 83, по четным с 40 по 88;

Борисовская — по нечетным с 3 по 59, по четным с 2 по 60;

Верхнемосковская — по нечетным с 1 по 37, по четным с 2 по 34;

Видова — от Свободы до Луначарского;

Вруцкого — по нечетным с 1 по 129, по четным с 2 по 54;

Выборная — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19;

Гастелло — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28;

Житомирская — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21;

Индустриальная — от Видова до Армавирской;

Интернациональная — по нечетным с 1 по 49, по четным с 2 по 30;

Коммунистическая — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9/6, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26/4, 28, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44 (детский дом), 46/11а, 49, 51, 53, 55, 57, 59/13;

Кутузовская — по нечетным с 39 по 89, по четным с 18 по 106;

Майковская — по нечетным с 1 по 43, по четным с 2 по 40;

Мамаева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18;

Манченко — по нечетным с 1 по 65, по четным с 2 по 62;

Масалова — по нечетным с 1 по 59, по четным с 2 по 52;

Молдавская — по нечетным с 1 по 17, по четным с 2 по 24;

Луначарского — 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28;

Памирская — 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26;

Промышленная — от Астраханской до Интернациональной;

Рязанская — по нечетным с 1 по 35, по четным с 2 по 14;

Ульяновская — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22;

Фурманова — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24;

Холмистая — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33;

Цемдолинская — от Видова до Чкалова;

Циолковского — по нечетным с 7 по 29, по четным с 2 по 36;

Чайковского — по нечетным с 11 по 89;

Чкалова — по нечетным с 1 по 55, по четным с 2 по 52;

Шиллеровская — по нечетным с19 по 97, по четным с 28 по 74;

переулок Базовый — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

№29 Горького (Цемдолина) — 2, 4, 6, 6а, 8, 10, 12, 14, 14а, 14б, 14/2, 18 (адм.);

Видова — 153, 157, 163 а, 165, 165 а, 165 б, 165 в, 167, 167 а, 167 б, 167 в, 169, 169 а, 169 б, 171, 171а, 173, 177,179, 179а, 179б, 196, 196а, 210, 210 блок 2;

Анапское шоссе — 74, 74а, 76, 76 а, 76б, 76в, 78, 78 , 80, 80а, 80б, 80д, 82, 82а, 84, 86, 86/1, 86 б, 88, 108/179.