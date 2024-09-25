В этнокомплексе станицы Тамань в Краснодарском крае будут угощать кубанскими кашами

Краснодарский край

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  • © Николай Ильин, ЮГА.ру
    © Николай Ильин, ЮГА.ру

В Темрюкском районе 28 сентября пройдет гастрономический праздник «Хороша каша, да мала чаша» (6+)

Этнокомплекс «Атамань» анонсировал на 28 сентября фестиваль «Хороша каша, да мала чаша». На протяжении всего дня кубанскими кашами будут угощать всех желающих.

Также в программе:

  • обряд «Сватовство»;
  • кулинарные мастер-классы;
  • выступления фольклорных коллективов на подворьях;
  • игры;
  • викторины и розыгрыши призов;
  • выставки-ярмарки ремесленников.

Яркий и вкусный праздник:

Этнокомплекс «Атамань» находится в Темрюкском районе в станице Тамань по адресу улица Лебедева, 102. Узнать подробности можно на сайте.

Ранее в туристическом комплексе прошли гастрономические фестивали рыбы, картофеля, окрошки, борща, фруктов и бахчевых, риса.

Как писали Юга.ру, 

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В этнокомплексе станицы Тамань в Краснодарском крае будут угощать кубанскими кашами

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