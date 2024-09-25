В этнокомплексе станицы Тамань в Краснодарском крае будут угощать кубанскими кашами

В Темрюкском районе 28 сентября пройдет гастрономический праздник «Хороша каша, да мала чаша» (6+)

Этнокомплекс «Атамань» анонсировал на 28 сентября фестиваль «Хороша каша, да мала чаша». На протяжении всего дня кубанскими кашами будут угощать всех желающих.

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