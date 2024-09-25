В этнокомплексе станицы Тамань в Краснодарском крае будут угощать кубанскими кашами
В Темрюкском районе 28 сентября пройдет гастрономический праздник «Хороша каша, да мала чаша» (6+)
Этнокомплекс «Атамань» анонсировал на 28 сентября фестиваль «Хороша каша, да мала чаша». На протяжении всего дня кубанскими кашами будут угощать всех желающих.
Также в программе:
- обряд «Сватовство»;
- кулинарные мастер-классы;
- выступления фольклорных коллективов на подворьях;
- игры;
- викторины и розыгрыши призов;
- выставки-ярмарки ремесленников.
Яркий и вкусный праздник:
Этнокомплекс «Атамань» находится в Темрюкском районе в станице Тамань по адресу улица Лебедева, 102. Узнать подробности можно на сайте.
Ранее в туристическом комплексе прошли гастрономические фестивали рыбы, картофеля, окрошки, борща, фруктов и бахчевых, риса.
Как писали Юга.ру,
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