В Новороссийске расширят трассу на въезде в город со стороны Геленджика

Краснодарский край

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  • © Андрей Малеваный, Юга.ру
    © Андрей Малеваный, Юга.ру

В Восточном районе Новороссийска появятся две полосы на въезд и одна на выезд из города

24 сентября мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в Восточном районе изменится дорожное движение. На участке от памятника «Героям танкистам» до улицы Ревельской рабочие сделают две дополнительные полосы на въезд и одну полосу на выезд из города.

Сейчас специалисты переносят железобетонные опоры, чтобы убрать осевую разметку по краю проезжей части. Троллейбус на этом участке дороги ходит автономно, поэтому перенос электросетей на движение общественного транспорта не повлияет.

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При объезде по улице Куйбышева в сторону выезда из города повернуть налево можно будет только с Мергельной. Ремонт участка планируют завершить до конца октября.

Напомним, в Новороссийске сейчас реконструируют развязку на Анапском шоссе. Жители жалуются на многочисленные пробки в городе. Иногда они тратят на дорогу по четыре часа.

Как писали Юга.ру, ФКУ «Черноморье» отремонтирует 25,9 км дороги Новороссийск — Керчь от поселка Верхнебаканского до станицы Анапской.

Дороги Новороссийск Ремонт дорог Транспорт

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