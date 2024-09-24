В Новороссийске расширят трассу на въезде в город со стороны Геленджика

В Восточном районе Новороссийска появятся две полосы на въезд и одна на выезд из города

24 сентября мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что в Восточном районе изменится дорожное движение. На участке от памятника «Героям танкистам» до улицы Ревельской рабочие сделают две дополнительные полосы на въезд и одну полосу на выезд из города.

Сейчас специалисты переносят железобетонные опоры, чтобы убрать осевую разметку по краю проезжей части. Троллейбус на этом участке дороги ходит автономно, поэтому перенос электросетей на движение общественного транспорта не повлияет.