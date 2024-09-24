В 2024 году у южан зрелого возраста вдвое вырос спрос на вклады — аналитики
На Юге России и Северном Кавказе представители старшего поколения стали чаще размещать деньги на вкладах
24 сентября пресс-служба Юго-Западного Сбербанка сообщила, что южане зрелого возраста стали на треть чаще размещать деньги на вкладах с периодом от года и более.
С начала 2024 года представители старшего поколения южных регионов РФ открыли в Сбере почти в два раза больше срочных вкладов и доверили банку вдвое больше средств, чем год назад.
зампредседателя Юго-Западного Сбербанка Лариса Безделева
«Южане активно используют различные форматы инвестиций. Многие делают выбор в пользу открытия срочного вклада. Это простой, понятный и защищенный способ приумножать накопления. Отмечу, что с весны 2022 года интерес жителей Юга России и Северного Кавказа ко вкладам продолжает расти. И все чаще ими пользуются представители серебряного возраста с помощью цифровых решений Сбера. Трендом последних месяцев в южных регионах стало открытие вклада сразу после перевода пенсии на карту банка. Это дает дополнительные бонусы и увеличивает доход от размещения средств», — рассказала зампредседателя Юго-Западного Сбербанка Лариса Безделева.
Ставки по вкладам в Сбере зависят от срока, суммы, возможности снятия и пополнения. Вклад можно открыть в офисах и в приложении банка.
Эксперты отметили, что недавно на популярные у южан вклады Сбера выросли ставки.
Как писали Юга.ру, с начала 2024 года жители Ставрополья отложили 470 млн рублей по программе долгосрочных сбережений.