В 2024 году у южан зрелого возраста вдвое вырос спрос на вклады — аналитики

Краснодарский край, Ростовская область

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  • © Фото Prostooleh, ru.freepik.com
    © Фото Prostooleh, ru.freepik.com

На Юге России и Северном Кавказе представители старшего поколения стали чаще размещать деньги на вкладах

24 сентября пресс-служба Юго-Западного Сбербанка сообщила, что южане зрелого возраста стали на треть чаще размещать деньги на вкладах с периодом от года и более. 

С начала 2024 года представители старшего поколения южных регионов РФ открыли в Сбере почти в два раза больше срочных вкладов и доверили банку вдвое больше средств, чем год назад.

зампредседателя Юго-Западного Сбербанка Лариса Безделева

зампредседателя Юго-Западного Сбербанка Лариса Безделева

«Южане активно используют различные форматы инвестиций. Многие делают выбор в пользу открытия срочного вклада. Это простой, понятный и защищенный способ приумножать накопления. Отмечу, что с весны 2022 года интерес жителей Юга России и Северного Кавказа ко вкладам продолжает расти. И все чаще ими пользуются представители серебряного возраста с помощью цифровых решений Сбера. Трендом последних месяцев в южных регионах стало открытие вклада сразу после перевода пенсии на карту банка. Это дает дополнительные бонусы и увеличивает доход от размещения средств», — рассказала зампредседателя Юго-Западного Сбербанка Лариса Безделева.

Ставки по вкладам в Сбере зависят от срока, суммы, возможности снятия и пополнения. Вклад можно открыть в офисах и в приложении банка.

Эксперты отметили, что недавно на популярные у южан вклады Сбера выросли ставки.

Как писали Юга.ру, с начала 2024 года жители Ставрополья отложили 470 млн рублей по программе долгосрочных сбережений.

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