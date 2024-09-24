В 2024 году у южан зрелого возраста вдвое вырос спрос на вклады — аналитики

На Юге России и Северном Кавказе представители старшего поколения стали чаще размещать деньги на вкладах

24 сентября пресс-служба Юго-Западного Сбербанка сообщила, что южане зрелого возраста стали на треть чаще размещать деньги на вкладах с периодом от года и более.

С начала 2024 года представители старшего поколения южных регионов РФ открыли в Сбере почти в два раза больше срочных вкладов и доверили банку вдвое больше средств, чем год назад.