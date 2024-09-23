В общественном транспорте Краснодара планируют ввести систему оплаты через QR-код

Петров также заявил, что во всех маршрутках и автобусах Краснодара планируют ввести систему оплаты через QR-код.

20 сентября портал «Комсомольская правда — Кубань» выпустил интервью с президентом Союза транспортников Краснодарского края Иваном Петровым. Общественник рассказал о дорожных и транспортных проблемах региона.

«Я считаю, что Краснодар должен двигаться в ногу со временем, и цифровизация должна коснуться всех перевозчиков. Общественный транспорт необходимо полностью оснастить оборудованием, позволяющим оплачивать проезд через QR-код. Это российский продукт и экономически более выгодный», — заявил Петров.

Он добавил, что такая система влияет на экологию.

«При этом информацию об оплате водитель у себя видит, и перевозчик также получает экономию, потому что QR-код по эквайрингу значительно дешевле», — добавил Петров.