В общественном транспорте Краснодара планируют ввести систему оплаты через QR-код

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру
    © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Президент Союза транспортников Краснодарского края рассказал, что происходит на дорогах региона

20 сентября портал «Комсомольская правда — Кубань» выпустил интервью с президентом Союза транспортников Краснодарского края Иваном Петровым. Общественник рассказал о дорожных и транспортных проблемах региона.

Петров также заявил, что во всех маршрутках и автобусах Краснодара планируют ввести систему оплаты через QR-код.

Читайте также:

«Я считаю, что Краснодар должен двигаться в ногу со временем, и цифровизация должна коснуться всех перевозчиков. Общественный транспорт необходимо полностью оснастить оборудованием, позволяющим оплачивать проезд через QR-код. Это российский продукт и экономически более выгодный», — заявил Петров.

Он добавил, что такая система влияет на экологию.

«При этом информацию об оплате водитель у себя видит, и перевозчик также получает экономию, потому что QR-код по эквайрингу значительно дешевле», — добавил Петров.

Как писали Юга.ру,  экс-главный архитектор Краснодарского края Юрий Рысин рассказал, почему в Краснодаре не стоит строить метро и как разгрузить город

Дороги Общественный транспорт Транспорт

Новости

Мэрия Сочи закрыла все пляжи для купания. На курорт надвигается мощный шторм
В Краснодаре до конца 2024 года собираются начать строить наземное метро
На берегу моря в Сочи может появиться археологический музей под открытым небом
Жители Новороссийска пожаловались на многочасовые пробки. В городе реконструируют развязку
В общественном транспорте Краснодара планируют ввести систему оплаты через QR-код
Туристический поток в Краснодар увеличился на 12%

Лента новостей

Остаться нельзя вернуться
21 сентября, 10:10
Остаться нельзя вернуться
Как сейчас живут краснодарцы, уехавшие от мобилизации два года назад
«Осознаем свои ошибки, полюбим вечные пробки и безликие многоэтажки»
19 сентября, 16:45
«Осознаем свои ошибки, полюбим вечные пробки и безликие многоэтажки»
Что краснодарцы думают об этическом кодексе горожанина
По новому генплану Краснодар лишится 7 тыс. га земель
18 сентября, 11:55
По новому генплану Краснодар лишится 7 тыс. га земель
Это коснется многих людей

Реклама на сайте