В общественном транспорте Краснодара планируют ввести систему оплаты через QR-код
Президент Союза транспортников Краснодарского края рассказал, что происходит на дорогах региона
20 сентября портал «Комсомольская правда — Кубань» выпустил интервью с президентом Союза транспортников Краснодарского края Иваном Петровым. Общественник рассказал о дорожных и транспортных проблемах региона.
Петров также заявил, что во всех маршрутках и автобусах Краснодара планируют ввести систему оплаты через QR-код.
«Я считаю, что Краснодар должен двигаться в ногу со временем, и цифровизация должна коснуться всех перевозчиков. Общественный транспорт необходимо полностью оснастить оборудованием, позволяющим оплачивать проезд через QR-код. Это российский продукт и экономически более выгодный», — заявил Петров.
Он добавил, что такая система влияет на экологию.
«При этом информацию об оплате водитель у себя видит, и перевозчик также получает экономию, потому что QR-код по эквайрингу значительно дешевле», — добавил Петров.
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