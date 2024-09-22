В Краснодаре от амброзии очистили более 32 тыс. га территорий

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Мэрия Краснодара рассказала о покосе амброзии на городских территориях в 2024 году

22 сентября пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что в период с июля до середины сентября от амброзии очистили более 3 408 га городских территорий и 274 га территорий кладбищ. За все время скосили 32 077 га аллергенного сорняка.

В Краснодаре амброзию убирают промышленные, сельскохозяйственные и торговые компании, предприятия бытового обслуживания и транспортной сферы, строительные организации, образовательные учреждения, а также местные жители.

В Адыгее на подъезде к Кавказскому заповеднику обнаружили заросли амброзии:

По данным администрации, собственникам земельных участков выдали 104 предостережения о покосе амброзии, а в адрес правообладателей направили 693 уведомления с требованием убрать растение.

В городе с сорняками борются 169 триммеров и 19 тракторных косилок.

По данным регионального аллергологического центра, от 15 до 35% жителей России страдают от поллиноза (аллергия на амброзию). Его основные проявления: насморк, кашель, заложенность носа, приступы чихания, покраснение, отечность и зуд век.

Узнать, как защититься от аллергии в сезон цветения амброзии, можно здесь.

Ранее Юга.ру рассказывали, как бороться с амброзией в Краснодаре и кого просить о покосе.

Здоровье Здравоохранение Краснодар Растениеводство Экология

Новости

В Краснодаре от амброзии очистили более 32 тыс. га территорий
На курорты Краснодарского края может обрушиться тропический шторм. Что это значит?
Зима близко: в горах Сочи выпал первый снег
В Краснодаре одиннадцатилетний Артем Беляк нуждается в слуховых аппаратах. Рассказываем, как помочь мальчику
В Японском саду Краснодара пройдет мастер-класс по созданию декора для дома
В Азовском море стало больше креветок, мидий и рапанов, однако уменьшилась популяция рыбы. С чем это связано

Лента новостей

Остаться нельзя вернуться
21 сентября, 10:10
Остаться нельзя вернуться
Как сейчас живут краснодарцы, уехавшие от мобилизации два года назад
«Осознаем свои ошибки, полюбим вечные пробки и безликие многоэтажки»
19 сентября, 16:45
«Осознаем свои ошибки, полюбим вечные пробки и безликие многоэтажки»
Что краснодарцы думают об этическом кодексе горожанина
По новому генплану Краснодар лишится 7 тыс. га земель
18 сентября, 11:55
По новому генплану Краснодар лишится 7 тыс. га земель
Это коснется многих людей

Реклама на сайте