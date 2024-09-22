В Краснодаре от амброзии очистили более 32 тыс. га территорий
Мэрия Краснодара рассказала о покосе амброзии на городских территориях в 2024 году
22 сентября пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что в период с июля до середины сентября от амброзии очистили более 3 408 га городских территорий и 274 га территорий кладбищ. За все время скосили 32 077 га аллергенного сорняка.
В Краснодаре амброзию убирают промышленные, сельскохозяйственные и торговые компании, предприятия бытового обслуживания и транспортной сферы, строительные организации, образовательные учреждения, а также местные жители.
В Адыгее на подъезде к Кавказскому заповеднику обнаружили заросли амброзии:
По данным администрации, собственникам земельных участков выдали 104 предостережения о покосе амброзии, а в адрес правообладателей направили 693 уведомления с требованием убрать растение.
В городе с сорняками борются 169 триммеров и 19 тракторных косилок.
По данным регионального аллергологического центра, от 15 до 35% жителей России страдают от поллиноза (аллергия на амброзию). Его основные проявления: насморк, кашель, заложенность носа, приступы чихания, покраснение, отечность и зуд век.
Узнать, как защититься от аллергии в сезон цветения амброзии, можно здесь.
Ранее Юга.ру рассказывали, как бороться с амброзией в Краснодаре и кого просить о покосе.