В Краснодаре от амброзии очистили более 32 тыс. га территорий

Мэрия Краснодара рассказала о покосе амброзии на городских территориях в 2024 году

22 сентября пресс-служба мэрии Краснодара сообщила, что в период с июля до середины сентября от амброзии очистили более 3 408 га городских территорий и 274 га территорий кладбищ. За все время скосили 32 077 га аллергенного сорняка.

В Краснодаре амброзию убирают промышленные, сельскохозяйственные и торговые компании, предприятия бытового обслуживания и транспортной сферы, строительные организации, образовательные учреждения, а также местные жители.