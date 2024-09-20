Зампред правительства РФ и глава Адыгеи обсудили социально-экономическое развитие республики

Адыгея

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  • © Фото Алексея Гусева
    © Фото Алексея Гусева

В Адыгее зампред правительства РФ Марат Хуснуллин и глава республики Мурат Кумпилов провели совещание на тему социально-экономического развития региона

В последние годы экономические показателей Адыгеи выросли вдвое. Чтобы сохранить темпы развития в республике продлили госпрограмму ИПР. Мурат Кумпилов отметил, что она рассчитана на 2025–2030 годы с общим объемом финансирования в 6 млрд рублей.

Всего запланировали семь мероприятий, направленных на развитие экономики Адыгеи. Особое внимание уделят малому и среднему бизнесу, поддержке АПК, развитию потенциала туристической и промышленной отраслей.  

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Также на совещании обсудили строительство жилья в Адыгее. Зампред правительства РФ Марат Хуснуллин рассказал, что регион возводит более 1 кв. м недвижимости на человека, что выше планового показателя по стране. Благодаря этому в Адыгее на три года раньше переселили граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.

С 2023 года в регионе реализуют новую программу — показатель по расселению из аварийного жилья перевыполнили в три раза — вместо 1470 кв. м в Адыгее расселили свыше 4800 кв. м. До 1 декабря 2024 года в республике расселят 653 человека из 9800 кв. м аварийного жилья.

Власти отметили успехи региона и в дорожной отрасли. С 2020 года работы идут с опережением на год. Сейчас в республике выполняют план 2025 года. Будет отремонтировано свыше 40 км дорог. Объем дорожного фонда на текущий год составил 5,4 млрд рублей. На следующий год запланировали работы на 19 объектах. Всего с 2019 года в Адыгее ввели в эксплуатацию 337 дорожных объектов протяженностью 450,5 км. На это из дорожного фонда направили 33,6 млрд рублей. На совещании также обсудили расширение автомобильной дороги в сторону Краснодара и завершение строительства трассы в обход Майкопа.

С привлечением средств ИБК в Адыгее реализуют четыре проекта на сумму почти 2 млрд рублей. Их направили на развитие инфраструктуры создаваемого промпарка «Энем» и будущего этнопарка на Дегуакской поляне, а также инфраструктуры одного из новых микрорайонов.

Как писали Юга.ру, в развитие Адыгеи вложат 6 млрд рублей до 2030 года.

Адыгея Бизнес-сообщество Инфраструктура Майкоп Малый и средний бизнес Мурат Кумпилов Промышленность Строительство Экономика

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