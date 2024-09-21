В первой половине сентября Геленджик посетили более 3,8 млн туристов

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Власти Геленджика рассказали о туристическом потоке на курорте в бархатный сезон 2024 года

19 сентября глава Геленджика Алесей Богодистов сообщил в своем телеграм-канале, что в первую половину сентября 2024 года курорт принял более 3,8 млн гостей. Это на 8,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

При этом средняя заполняемость предприятий санкура составила порядка 97%.

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По данным служб размещения, на сентябрь в Геленджике забронировали 80,7% номерного фонда, на октябрь — 66,9%, а на ноябрь — 45,1%.

Также на декабрь туристы забронировали 26,1% номеров.

Напомним, что 20 сентября Ростехнадзор закрыл две канатные дороги в Геленджике. Подъемники признали небезопасными.

Как писали Юга.ру, Азовское море остыло до 16 °С. Узнали, где можно комфортно купаться в Краснодарском крае.

Геленджик Курорты и туризм отдых Развлечения Черное море

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