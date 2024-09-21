В Азовском море стало больше креветок, мидий и рапанов, однако уменьшилась популяция рыбы. С чем это связано

Ученые рассказали, как повышение солености Азовского моря повлияло на его обитателей

19 сентября Азово-Черноморский филиал ВНИИ рыбного хозяйства и океанографии сообщил , что в Азовском море сильно увеличилось количество креветок, рапанов, мидий, тюльки и камбалы.

Солёность и температура Азовского моря достигли максимума, рыбаки — жалуются на массовую гибель рыбы:

При этом ученые отмечают «депрессивное» состояние популяций нескольких видов рыб — судака, тарани и леща.

На рост популяции повлияло повышение солености морской воды. Показатель начал расти в 2007 году, а в 2023 побил рекорд в 14,81% по Азовскому морю. К 2030 году среднегодовая соленость морской воды может достичь уровня 15%.