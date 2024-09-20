В городском парке Майкопа планируют реконструировать бассейн

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и глава Адыгеи Мурат Кумпилов побывали на объектах строительства в центре Майкопа. Они оценили результаты работ и обсудили перспективы благоустройства республиканской столицы

Вице-премьер РФ и глава Адыгеи посетили строящийся ЖК «Гагарина-1» в центре Майкопа и оценили его реализацию. После они отправились на набережную реки Белой. В 2021-2022 годах там укрепили более 2,5 км береговой зоны в районе горпарка, благоустроили нижний ярус, создали прогулочную и игровую зоны, аллеи и клумбы, построили лестничный сход к реке. Также вдоль набережной установили светильники, малые архитектурные формы, скалодром, теневые навесы и символ города — инсталляцию в виде яблока.

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Сейчас в Майкопе проектируют следующий этап благоустройства горпарка. Он предусматривает реконструкцию бассейна (длина — более 450 м, ширина — от 35 до 80 м, площадь чаши бассейна — 30 822 м2). Ранее он был закрыт из-за непригодного технического состояния.