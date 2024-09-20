В Сочи в реку Мзымта выпустили 7806 мальков черноморского краснокнижного лосося
Экологическая инициатива по восстановлению популяции краснокнижного лосося исходила от команды проекта «Турьев Хутор»
20 сентября пресс-служба курорта «Роза Хутор» сообщила, что черноморский лосось или кумжа до 1955 года была промысловой рыбой. Позже ее количество сократилось, и кумжу занесли в Красную книгу.
Эксперты считают, что выпуск мальков позволит возродить популяцию редкой рыбы.
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Мальков черноморского лосося выращивают в поселке Монастырь в рыбоводческом хозяйстве. Для этого там создали специальное маточное стадо. В период нереста из него выбирают наиболее сильных самцов и самок, которые дают качественную икру.
Мальков выращивают около полугода, пока они не достигают веса более трех граммов. В этот раз в Мзымту выпустили 7806 мальков черноморского лосося.
Особенность рыбы — чувствительность к качеству воды. Кумжа обитает только в чистых водоемах с большим количеством содержания кислорода. В реке мальки черноморского лосося живут до 18 месяцев. Они растут, обрастают чешуей и отправляются в море. Спустя два года кумжа возвращается в Мзымту на нерест. После эта рыба не погибает, а вновь уходит в море.
Ранее в Мзымту и впадающие в нее реки специалисты выпустили несколько сотен тысяч мальков кумжи.
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