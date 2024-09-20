В Сочи в реку Мзымта выпустили 7806 мальков черноморского краснокнижного лосося

Мальков черноморского лосося выращивают в поселке Монастырь в рыбоводческом хозяйстве. Для этого там создали специальное маточное стадо. В период нереста из него выбирают наиболее сильных самцов и самок, которые дают качественную икру.



Мальков выращивают около полугода, пока они не достигают веса более трех граммов. В этот раз в Мзымту выпустили 7806 мальков черноморского лосося.



Особенность рыбы — чувствительность к качеству воды. Кумжа обитает только в чистых водоемах с большим количеством содержания кислорода. В реке мальки черноморского лосося живут до 18 месяцев. Они растут, обрастают чешуей и отправляются в море. Спустя два года кумжа возвращается в Мзымту на нерест. После эта рыба не погибает, а вновь уходит в море.



Ранее в Мзымту и впадающие в нее реки специалисты выпустили несколько сотен тысяч мальков кумжи.