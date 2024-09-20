На автомагистралях Краснодарского края скорость мобильного интернета МегаФона выросла на 45%

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Краснодарский край

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

На дорогах Краснодарского края МегаФон запустил новые телеком‑объекты с поддержкой LTE в местах повышенной нагрузки на сеть

20 сентября пресс-служба МегаФона сообщила, что на дорогах Кубани оператор повысил скорость мобильного интернета на 45%, запустив новые телеком‑объекты с поддержкой LTE. С начала 2024 года дата‑трафик здесь вырос почти в 1,7 раза.

При расширении инфраструктуры связи специалисты учли особенности природного рельефа и места с наиболее плотным движением транспорта. Так, в Дефановке инженеры МегаФона развернули среднечастотный диапазон, охватив участок трассы М-4 «Дон» по направлению к Геленджику. Обновления позволили расширить емкость сети, распределить в ней пользователей и повысить скорость передачи данных до 100 Мбит/с.

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В зону действия новых станций попали и дорожные ответвления М-4 «Дон» автодороги А-147 в Туапсе и Джубге. Обновление позволило снизить нагрузку на сеть и дополнить оборудование диапазоном LTE-1800. Оно позволяет разгонять мобильный интернет до 150 Мбит/с. При таких показателях можно переслать в мессенджерах до 20 фотографий размером 3 Мбайт за 5 секунд.

«Мы продолжаем обеспечивать наших абонентов высоким качеством связи и мобильного интернета в любой точке Краснодарского края, который круглогодично принимает туристов. Как показывает big data оператора, россияне на 35 % стали чаще гостить на Кубани год к году. С увеличением турпотока, растёт и потребление трафика. В этом году местные и приезжие потратили на 51% больше Гбайт, чем за аналогичный период 2023. Наиболее часто здесь бывали москвичи, петербуржцы, татарстанцы, новосибирцы и ростовчане», — рассказал директор МегаФона в Краснодарском крае и Адыгее Андрей Холодов.

Как писали Юга.ру, на курортах Темрюкского района скорость мобильного интернета выросла до 125 Мбит/с.

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