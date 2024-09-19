В 2024 году на Кубани и в Крыму число заявок на образовательные кредиты увеличилось вдвое
Летом 2024 года банк РНКБ (входит в группу ВТБ) принял более 2 тыс. заявок на образовательные кредиты с господдержкой по ставке 3%
19 сентября пресс-служба РНКБ сообщила, что за 2024 год в Краснодарском крае и Крыму популярность кредита на образование выросла вдвое. Летом 2023 года заявки подали около 1 тыс. человек. Чаще всего кредит с господдержкой брали будущие юристы, прокуроры, экономисты, врачи и управленцы.
Почти 80% заявок на оформление образовательного кредита подавали дистанционно. Более 65% заемщиков оформляют кредит для получения высшего образования, а остальные — для среднего.
Ремонт, лечение, автомобиль:
В топ учреждений, на обучение в которых клиенты РНКБ оформляют кредиты, вошли:
- Севастопольский государственный университет;
- Крымский федеральный университет имени Вернадского;
- Российский государственный университет правосудия;
- Кубанский государственный аграрный университет имени Трубилина;
- Кубанский государственный университет.
Средний возраст заемщиков составил 20 лет. Самому старшему — 57 лет, а младшему — 15 лет.
Усредненный чек образовательного кредита составил 556 тыс. рублей. Сумма кредита может варьироваться от 10 тыс. рублей до 5 млн рублей, но не должна превышать стоимость обучения. Оформить кредит может студент высшего или среднего профессионального учебного заведения в возрасте от 14 лет, который заключил договор об оказании платных образовательных услуг.
Займ оформляется на оплату любого периода учебы и для любой формы обучения.
Узнать больше об образовательном кредите можно на сайте.
Как писали Юга.ру, на Кубани и в Крыму почти в два раза выросла популярность переводов через СБП .