В 2024 году на Кубани и в Крыму число заявок на образовательные кредиты увеличилось вдвое

Летом 2024 года банк РНКБ (входит в группу ВТБ) принял более 2 тыс. заявок на образовательные кредиты с господдержкой по ставке 3%

19 сентября пресс-служба РНКБ сообщила, что за 2024 год в Краснодарском крае и Крыму популярность кредита на образование выросла вдвое. Летом 2023 года заявки подали около 1 тыс. человек. Чаще всего кредит с господдержкой брали будущие юристы, прокуроры, экономисты, врачи и управленцы. Почти 80% заявок на оформление образовательного кредита подавали дистанционно. Более 65% заемщиков оформляют кредит для получения высшего образования, а остальные — для среднего.

В топ учреждений, на обучение в которых клиенты РНКБ оформляют кредиты, вошли: Севастопольский государственный университет;

Крымский федеральный университет имени Вернадского;

Российский государственный университет правосудия;

Кубанский государственный аграрный университет имени Трубилина;

Кубанский государственный университет. Средний возраст заемщиков составил 20 лет. Самому старшему — 57 лет, а младшему — 15 лет.



Усредненный чек образовательного кредита составил 556 тыс. рублей. Сумма кредита может варьироваться от 10 тыс. рублей до 5 млн рублей, но не должна превышать стоимость обучения. Оформить кредит может студент высшего или среднего профессионального учебного заведения в возрасте от 14 лет, который заключил договор об оказании платных образовательных услуг. Займ оформляется на оплату любого периода учебы и для любой формы обучения. Узнать больше об образовательном кредите можно на сайте.