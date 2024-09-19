В Краснодарском крае вторая половина рабочей недели будет облачной, но теплой

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае 19- 20 сентября. В регионе прогнозируют переменную облачность и тепло до + 28 °С

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани в четверг и в пятницу, 19 и 20 сентября, ожидается переменная облачность. Днем и вечером местами в предгорных районах и горах кратковременный дождь, гроза. 

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Ночи в Краснодарском крае будут прохладными — 9-14 °С, а днем — 22-28 °С. В горах температура воздуха ночью — 5-10 °С; днем — 11-16 °С. 

На Черноморском побережье преимущественно без осадков, но днем и вечером местами возможен кратковременный дождь. Ветер небольшой, но 20 сентября порывы могут достигать 23 м/с. Температура воздуха ночью — 14-19 °С, днем — 23-28 °С.

В Краснодаре в этот период также прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер слабый. Температура воздуха ночью — 13-15 °С, днем — 24-26 °С

Также пресс-служба МЧС России по Краснодарскому краю сообщила, что 19 сентября в Сочи на участке Магри-Веселое могут формироваться смерчи над Черным морем.

Напомним, что в Анапе купальный сезон официально продлится до 30 сентября.

Как писали Юга.ру, синоптики рассказали, какая погода ожидается в Краснодарском крае в сентябре.

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В Краснодарском крае вторая половина рабочей недели будет облачной, но теплой
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