Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с экспертом аниме «Ведьмина служба доставки» Миядзаки
В Краснодаре 21 сентября покажут анимационный фильм «Ведьмина служба доставки» (6+)
Киноклуб «Монитора» анонсировал на 21 сентября в Краснодаре специальный показ японской анимации «Ведьмина служба доставки». Ленту можно будет посмотреть на большом экране в кинотеатре «Монитор на Красной Площади» в дубляже от «Реанимедиа».
Это пятый полнометражный аниме-фильм культового японского режиссёра Хаяо Миядзаки. Картина основана на одноимённой детской книге писательницы Эйко Кадоно.
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Ведьме Кики исполнилось 13 лет, по традиции ей пора пройти практику вдали от дома и среди обычных людей. Кики седлает метлу и вместе с котом Дзидзи отправляется на поиски подходящего места. Девочка останавливает выбор на уютном маленьком городе Корико. Там знакомится с добрым пекарем, который помогает ей начать собственное дело — экстренную службу доставки.
Начало показа в 17:00. После просмотра фильма состоится обсуждение ленты с исследователем анимации, автором телеграм-канала «Аниматик» Владом Балабановым.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре в кино покажут очередную экранизацию романа «Граф Монте-Кристо».