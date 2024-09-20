Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с экспертом аниме «Ведьмина служба доставки» Миядзаки

Краснодарский край

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  • Кадр из трейлера к мультфильму «Ведьмина служба доставки» © Скриншот видео с Rutube-канала «Официальное аниме в России»
    Кадр из трейлера к мультфильму «Ведьмина служба доставки» © Скриншот видео с Rutube-канала «Официальное аниме в России»

В Краснодаре 21 сентября покажут анимационный фильм «Ведьмина служба доставки» (6+)

Киноклуб «Монитора» анонсировал на 21 сентября в Краснодаре специальный показ японской анимации «Ведьмина служба доставки». Ленту можно будет посмотреть на большом экране в кинотеатре «Монитор на Красной Площади» в дубляже от «Реанимедиа».

Это пятый полнометражный аниме-фильм культового японского режиссёра Хаяо Миядзаки. Картина основана на одноимённой детской книге писательницы Эйко Кадоно.

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Ведьме Кики исполнилось 13 лет, по традиции ей пора пройти практику вдали от дома и среди обычных людей. Кики седлает метлу и вместе с котом Дзидзи отправляется на поиски подходящего места. Девочка останавливает выбор на уютном маленьком городе Корико. Там знакомится с добрым пекарем, который помогает ей начать собственное дело — экстренную службу доставки.

Начало показа в 17:00. После просмотра фильма состоится обсуждение ленты с исследователем анимации, автором телеграм-канала «Аниматик» Владом Балабановым.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре в кино покажут очередную экранизацию романа «Граф Монте-Кристо».

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