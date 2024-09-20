Краснодарцев приглашают посмотреть и обсудить с экспертом аниме «Ведьмина служба доставки» Миядзаки

Киноклуб «Монитора» анонсировал на 21 сентября в Краснодаре специальный показ японской анимации «Ведьмина служба доставки». Ленту можно будет посмотреть на большом экране в кинотеатре «Монитор на Красной Площади» в дубляже от «Реанимедиа».

Это пятый полнометражный аниме-фильм культового японского режиссёра Хаяо Миядзаки. Картина основана на одноимённой детской книге писательницы Эйко Кадоно.