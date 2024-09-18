Отель в горах Сочи победил в номинации «Лучший номер»

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Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

Life Balance отель Rosa Springs, расположенный на курорте «Роза Хутор», победил в конкурсе Ассоциации оздоровительного туризма

18 сентября пресс-служба курорта «Роза Хутор» сообщила, что отель Rosa Springs вошел в топ-5 здравниц по клиентоориентированности. Также отель занял второе место в рейтинге инвестиционного потенциала, получил третье место за лучший ресторан в категории премиум и четвертое место за лучшее медицинское отделение.

В конкурсе участвовали отели-санатории и здравницы России. Согласно решению жюри, Life Balance отель Rosa Springs победил в номинации «Лучший номер».

В Roblox появилась карта курорта «Роза Хутор»:

В 2024 году в Rosa Springs появились новые категории люксов и номера, оснащенные:

  • креслом-качалкой;
  • массажером для ног;
  • массажным креслом-капсулой;
  • очистителем и увлажнителем воздуха;
  • феном для стайлинга;
  • мини-спортзалом с утяжелителями для тренировок и беговой дорожкой.

Также в номерах повышенной категории комплектуется Relax-станция с ароматическими кольцами, тканевыми масками для лица и сна и расслабляющим травяным чаем.

Rosa Springs прошел аудит номерного фонда у сомнолога Романа Бузунова. Теперь пятизвездочный отель предлагает услугу «Здоровый сон». Это набор, состоящий из массажера для глаз и различных подушек. Гости Rosa Springs также могут больше узнать о своем здоровье и пройти респираторный мониторинг сна.

  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
  • © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»
    © Фото предоставлено пресс-службой курорта «Роза Хутор»

Как писали Юга.ру, в горах Сочи открыли «железную тропу» виа феррата.

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