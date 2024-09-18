Отель в горах Сочи победил в номинации «Лучший номер»

18 сентября пресс-служба курорта «Роза Хутор» сообщила, что отель Rosa Springs вошел в топ-5 здравниц по клиентоориентированности. Также отель занял второе место в рейтинге инвестиционного потенциала, получил третье место за лучший ресторан в категории премиум и четвертое место за лучшее медицинское отделение. В конкурсе участвовали отели-санатории и здравницы России. Согласно решению жюри, Life Balance отель Rosa Springs победил в номинации «Лучший номер».

В 2024 году в Rosa Springs появились новые категории люксов и номера, оснащенные:

креслом-качалкой;

массажером для ног;

массажным креслом-капсулой;

очистителем и увлажнителем воздуха;

феном для стайлинга;

мини-спортзалом с утяжелителями для тренировок и беговой дорожкой.

Также в номерах повышенной категории комплектуется Relax-станция с ароматическими кольцами, тканевыми масками для лица и сна и расслабляющим травяным чаем.



Rosa Springs прошел аудит номерного фонда у сомнолога Романа Бузунова. Теперь пятизвездочный отель предлагает услугу «Здоровый сон». Это набор, состоящий из массажера для глаз и различных подушек. Гости Rosa Springs также могут больше узнать о своем здоровье и пройти респираторный мониторинг сна.