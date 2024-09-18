Отель в горах Сочи победил в номинации «Лучший номер»
Life Balance отель Rosa Springs, расположенный на курорте «Роза Хутор», победил в конкурсе Ассоциации оздоровительного туризма
18 сентября пресс-служба курорта «Роза Хутор» сообщила, что отель Rosa Springs вошел в топ-5 здравниц по клиентоориентированности. Также отель занял второе место в рейтинге инвестиционного потенциала, получил третье место за лучший ресторан в категории премиум и четвертое место за лучшее медицинское отделение.
В конкурсе участвовали отели-санатории и здравницы России. Согласно решению жюри, Life Balance отель Rosa Springs победил в номинации «Лучший номер».
В Roblox появилась карта курорта «Роза Хутор»:
В 2024 году в Rosa Springs появились новые категории люксов и номера, оснащенные:
- креслом-качалкой;
- массажером для ног;
- массажным креслом-капсулой;
- очистителем и увлажнителем воздуха;
- феном для стайлинга;
- мини-спортзалом с утяжелителями для тренировок и беговой дорожкой.
Также в номерах повышенной категории комплектуется Relax-станция с ароматическими кольцами, тканевыми масками для лица и сна и расслабляющим травяным чаем.
Rosa Springs прошел аудит номерного фонда у сомнолога Романа Бузунова. Теперь пятизвездочный отель предлагает услугу «Здоровый сон». Это набор, состоящий из массажера для глаз и различных подушек. Гости Rosa Springs также могут больше узнать о своем здоровье и пройти респираторный мониторинг сна.
Как писали Юга.ру, в горах Сочи открыли «железную тропу» виа феррата.