В Краснодарском крае отремонтируют участок трассы А-290 от Новороссийска до Анапы

ФКУ «Черноморье» отремонтирует 25,9 км дороги Новороссийск — Керчь от поселка Верхнебаканского до станицы Анапской

17 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье» сообщила о ремонте участка трассы А-290 Новороссийск — Керчь от 16 до 42 км — от поселка Верхнебаканского до станицы Анапской.



По проекту планируют: установить дорожную одежду (многослойную конструкцию в пределах проезжей части, воспринимающую нагрузку от транспортного средства);

отремонтировать примыкания (участок местности, где сходятся несколько дорог, при этом одна из них вливается в другую);

восстановить системы водоотвода и сделать новые с проезжей части;

нанести разметку;

восстановить и заменить дорожные знаки.

Работы будут выполнять без ограничений для транспорта с сохранением двух полос (по одной в каждом направлении).



Завершить ремонт трассы хотят 30 ноября 2026 года.



Специалисты рекомендуют автомобилистам заранее планировать свой маршрут и выбирать альтернативные пути объезда данного участка.

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