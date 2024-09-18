В Краснодарском крае отремонтируют участок трассы А-290 от Новороссийска до Анапы
ФКУ «Черноморье» отремонтирует 25,9 км дороги Новороссийск — Керчь от поселка Верхнебаканского до станицы Анапской
17 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье» сообщила о ремонте участка трассы А-290 Новороссийск — Керчь от 16 до 42 км — от поселка Верхнебаканского до станицы Анапской.
По проекту планируют:
- установить дорожную одежду (многослойную конструкцию в пределах проезжей части, воспринимающую нагрузку от транспортного средства);
- отремонтировать примыкания (участок местности, где сходятся несколько дорог, при этом одна из них вливается в другую);
- восстановить системы водоотвода и сделать новые с проезжей части;
- нанести разметку;
- восстановить и заменить дорожные знаки.
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Работы будут выполнять без ограничений для транспорта с сохранением двух полос (по одной в каждом направлении).
Завершить ремонт трассы хотят 30 ноября 2026 года.
Специалисты рекомендуют автомобилистам заранее планировать свой маршрут и выбирать альтернативные пути объезда данного участка.
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