В Краснодарском крае отремонтируют участок трассы А-290 от Новороссийска до Анапы

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя bedneyimages с сайта freepik.com
    © Фото пользователя bedneyimages с сайта freepik.com

ФКУ «Черноморье» отремонтирует 25,9 км дороги Новороссийск — Керчь от поселка Верхнебаканского до станицы Анапской

17 сентября пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье» сообщила о ремонте участка трассы А-290 Новороссийск — Керчь от 16 до 42 км — от поселка Верхнебаканского до станицы Анапской.

По проекту планируют:

  • установить дорожную одежду (многослойную конструкцию в пределах проезжей части, воспринимающую нагрузку от транспортного средства);
  • отремонтировать примыкания (участок местности, где сходятся несколько дорог, при этом одна из них вливается в другую);
  • восстановить системы водоотвода и сделать новые с проезжей части;
  • нанести разметку;
  • восстановить и заменить дорожные знаки.

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Работы будут выполнять без ограничений для транспорта с сохранением двух полос (по одной в каждом направлении).

Завершить ремонт трассы хотят 30 ноября 2026 года.

Специалисты рекомендуют автомобилистам заранее планировать свой маршрут и выбирать альтернативные пути объезда данного участка.

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты»

Напомним, что в 2024 году «Автодор» планирует начать реализацию следующего этапа трассы Джубга — Сочи.

Как писали Юга.ру, власти Сочи отремонтируют федеральные трассы. Узнать, где и когда начнется ремонт, можно здесь.

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В Краснодарском крае отремонтируют участок трассы А-290 от Новороссийска до Анапы
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