«Кадры из «Безумного Макса»: по водохранилищу Краснодара стали ездить на квадроциклах
В соцсетях появились кадры обмелевшего Краснодарского водохранилища. Там ездят на квадроциклах
Предыстория: В августе 2024 года из-за аномальной жары Краснодарское водохранилище обмелело до критической отметки. Уровень воды составил 25,67 метров. При этом нормальный подпорный уровень — 32,75 метров.
Также прогулочный теплоход по реке Кубань закрыл навигацию.
В Новороссийске Суджукская лагуна покрылась грязной пленкой:
17 сентября Кубанское бассейновое водное управление сообщило, что уровень воды в Краснодарском водохранилище составляет 25,75 метров — то есть, остался почти на том же уровне.
Жители Краснодарского края поделились в соцсетях кадрами обмелевшего водохранилища. Местные устроили там гонки на квадроциклах.
Пользователи соцсетей поделились своим мнением о происходящем:
«Столько воды было в детстве. Когда видела, считала морем краснодарским».
«Мы все умрем».
«Жуткое зрелище».
«Кадры из фильма «Безумный Макс». Жестяка».
«Пора углубляться, оно же обмелело».
«Пока воды мало хоть бы почистили и углубили его».
Напоминаем, что гулять по дну Краснодарского водохранилища может быть опасно. Недавно возле Яблоновского моста обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны.
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