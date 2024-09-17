«Кадры из «Безумного Макса»: по водохранилищу Краснодара стали ездить на квадроциклах

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала «Гоячий Ключ News» https://t.me/gk_news1/47241
    © Скриншот из телеграм-канала «Гоячий Ключ News» https://t.me/gk_news1/47241

В соцсетях появились кадры обмелевшего Краснодарского водохранилища. Там ездят на квадроциклах

Предыстория: В августе 2024 года из-за аномальной жары Краснодарское водохранилище обмелело до критической отметки. Уровень воды составил 25,67 метров. При этом нормальный подпорный уровень — 32,75 метров.

Также прогулочный теплоход по реке Кубань закрыл навигацию.

В Новороссийске Суджукская лагуна покрылась грязной пленкой:

17 сентября Кубанское бассейновое водное управление сообщило, что уровень воды в Краснодарском водохранилище составляет 25,75 метров — то есть, остался почти на том же уровне.

Жители Краснодарского края поделились в соцсетях кадрами обмелевшего водохранилища. Местные устроили там гонки на квадроциклах.

Пользователи соцсетей поделились своим мнением о происходящем:

«Столько воды было в детстве. Когда видела, считала морем краснодарским».

«Мы все умрем».

«Жуткое зрелище».

«Кадры из фильма «Безумный Макс». Жестяка».

«Пора углубляться, оно же обмелело».

«Пока воды мало хоть бы почистили и углубили его».

Напоминаем, что гулять по дну Краснодарского водохранилища может быть опасно. Недавно возле Яблоновского моста обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны.

Как писали Юга.ру, ученые нашли в Черном море токсичные водоросли. Узнать, что это такое, можно здесь.

Краснодар Краснодарское водохранилище Экология

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