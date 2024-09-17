В Краснодарском крае с начала 2024 года сдали 13 долгостроев. Узнали их адреса

13 сентября пресс-служба «Фонда развития территорий» сообщила, что в России по состоянию на 1 сентября 2024 года осталось 188 долгостроев общей площадью 1,5 млн кв. м. Они находятся в 35 регионах.



С января по август 2024 года число проблемных объектов в стране сократилось на 132. По словам гендиректора фонда Ильшата Шагиахметова, с начала года в Красноярском крае количество долгостроев уменьшилось на 23, в Ленинградской области — на 20, а в Москве и Краснодарском крае — на 13 (в каждом регионе).



При этом за восемь месяцев 2024 года в реестре появились 36 объектов, три из которых ранее были исключены.