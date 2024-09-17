В Краснодарском крае с начала 2024 года сдали 13 долгостроев. Узнали их адреса
Эксперты рассказали, какие долгострои Краснодарского края ввели в эксплуатацию в 2024 году
13 сентября пресс-служба «Фонда развития территорий» сообщила, что в России по состоянию на 1 сентября 2024 года осталось 188 долгостроев общей площадью 1,5 млн кв. м. Они находятся в 35 регионах.
С января по август 2024 года число проблемных объектов в стране сократилось на 132. По словам гендиректора фонда Ильшата Шагиахметова, с начала года в Красноярском крае количество долгостроев уменьшилось на 23, в Ленинградской области — на 20, а в Москве и Краснодарском крае — на 13 (в каждом регионе).
При этом за восемь месяцев 2024 года в реестре появились 36 объектов, три из которых ранее были исключены.
250 тыс. рублей за квадратный метр:
16 сентября пресс-служба «Фонда развития территорий» поделилась с Юга.ру адресами 13 долгостроев Краснодарского края, которые сдали в 2024 году.
Список:
- Краснодар, Карасунский округ, улица Магистральная на пересечении с 4-м Онежскии проездом, блок-секц. 6,7,8;
- Краснодар, Прикубанский округ, улица Евгения Жигуленко, литеры 1, 2, 3;
- Краснодар, улица Шаляпина Ф.И., д. 30/1, литер 3;
- Краснодар, улица Автолюбителей, 1/Д, ЖК «Парусная регата», 2 и 3 очередь строительства, (автостоянка);
- Краснодар, улица Уральская, д. 100/5;
- Краснодар, Прикубанский округ, проезд 1-й Лиговский;
- Краснодар, улица Заполярная, д. 39НА, литер 12;
- Краснодар, поселок Краснодарский, литер 3;
- Краснодар, поселок Колосистый, литер К;
- Новороссийск, Приморский район, село Цемдолина, улица Кипарисовая, уч. 8;
- Сочи, Лазаревский район, село Сергей-Поле, улица Новошкольная, участок № 1.
Напомним, что летом 2024 года Краснодар и Сочи возглавили рейтинг по росту цен на вторичное жилье.
Как писали Юга.ру, Краснодарский край возглавил топ регионов РФ по росту просроченной ипотеки.