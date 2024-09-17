В Краснодарском крае с начала 2024 года сдали 13 долгостроев. Узнали их адреса

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Эксперты рассказали, какие долгострои Краснодарского края ввели в эксплуатацию в 2024 году

13 сентября пресс-служба «Фонда развития территорий» сообщила, что в России по состоянию на 1 сентября 2024 года осталось 188 долгостроев общей площадью 1,5 млн кв. м. Они находятся в 35 регионах.

С января по август 2024 года число проблемных объектов в стране сократилось на 132. По словам гендиректора фонда Ильшата Шагиахметова,  с начала года в Красноярском крае количество долгостроев уменьшилось на 23, в Ленинградской области — на 20, а в Москве и Краснодарском крае — на 13 (в каждом регионе).

При этом за восемь месяцев 2024 года в реестре появились 36 объектов, три из которых ранее были исключены. 

250 тыс. рублей за квадратный метр:

16 сентября пресс-служба «Фонда развития территорий» поделилась с Юга.ру адресами 13 долгостроев Краснодарского края, которые сдали в 2024 году.

Список:

  • Краснодар, Карасунский округ, улица Магистральная на пересечении с 4-м Онежскии проездом, блок-секц. 6,7,8;
  • Краснодар, Прикубанский округ, улица Евгения Жигуленко, литеры 1, 2, 3;
  • Краснодар, улица Шаляпина Ф.И., д. 30/1, литер 3;
  • Краснодар, улица Автолюбителей, 1/Д, ЖК «Парусная регата», 2 и 3 очередь строительства, (автостоянка);
  • Краснодар, улица Уральская, д. 100/5;
  • Краснодар, Прикубанский округ, проезд 1-й Лиговский;
  • Краснодар, улица Заполярная, д. 39НА, литер 12;
  • Краснодар, поселок Краснодарский, литер 3;
  • Краснодар, поселок Колосистый, литер К;
  • Новороссийск, Приморский район, село Цемдолина, улица Кипарисовая, уч. 8;
  • Сочи, Лазаревский район, село Сергей-Поле, улица Новошкольная, участок № 1.

Напомним, что летом 2024 года Краснодар и Сочи возглавили рейтинг по росту цен на вторичное жилье.

Как писали Юга.ру, Краснодарский край возглавил топ регионов РФ по росту просроченной ипотеки.

Жилье ЖКХ Краснодар Недвижимость Новороссийск Обманутые дольщики Сочи Строительство

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