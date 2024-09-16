В парках Краснодара аттракционы приостановили работу из-за сильного ветра

16 сентября краснодарские парки «Городской сад», «Солнечный остров», «Чистяковская роща», «30-лет Победы» приостановили работу аттракционов из-за погоды

Телграм-канал парков Краснодара сообщил, что 16 сентября некоторые городские аттракционы работать не будут. Эти меры приняли для безопасности посетителей в связи с сильным ветром.



Ограничения будут действовать до улучшения погодных условий. Какие именно аттракционы приостановят работы — не уточняется.

По данным Краснодарского ЦГМС, 16 сентября в столице Кубани ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, однако порывы ветра могут достигать 20 м/с.



Температура воздуха днем — 27-29 °С.