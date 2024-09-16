В парках Краснодара аттракционы приостановили работу из-за сильного ветра

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

16 сентября краснодарские парки «Городской сад», «Солнечный остров», «Чистяковская роща», «30-лет Победы» приостановили работу аттракционов из-за погоды

Телграм-канал парков Краснодара сообщил, что 16 сентября некоторые городские аттракционы работать не будут. Эти меры приняли для безопасности посетителей в связи с сильным ветром.

Ограничения будут действовать до улучшения погодных условий. Какие именно аттракционы приостановят работы — не уточняется.

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По данным Краснодарского ЦГМС, 16 сентября в столице Кубани ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, однако порывы ветра могут достигать 20 м/с. 

Температура воздуха днем — 27-29 °С.

Напомним, что в начале рабочей недели в Краснодарском крае будет дождливо.

Как писали Юга.ру, запрет на посещение лесов в Краснодарском крае продлили до 26 сентября.

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