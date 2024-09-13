Жители центра Краснодара на три дня останутся без горячей воды

В центре Краснодара и Комсомольском микрорайоне отключат горячую воду из-за аварии на теплосетях

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил о новых перебоях с горячей водой. Воду отключат из-за ремонта теплосетей. С 10:00 13 сентября до 10:00 15 сентября горячей воды не будет на десяти улицах в центре Краснодара. Список адресов: Рашпилевская, 31, 32, 34;

Красная, 31;

Ленина, 40/1;

Октябрьская, 44, 67, 85, 97;

Мира, 23, 25;

Кирова, 50, 52, 58, 60;

Гоголя, 23, 41;

Карасунская, 44;

Гимназическая, 22, 24;

Комсомольская, 40, 43, 44.

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12 сентября в Комсомольском микрорайоне случилась еще одна авария. Жители восьми домов на двое суток остались без горячей воды. Список адресов: Уральская 160, 162, 164

Тюляева 33, 35, 37/1, 37/2, 39. Воду планируют вернуть к 20:00 14 сентября.