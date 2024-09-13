Жители центра Краснодара на три дня останутся без горячей воды
В центре Краснодара и Комсомольском микрорайоне отключат горячую воду из-за аварии на теплосетях
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил о новых перебоях с горячей водой. Воду отключат из-за ремонта теплосетей.
С 10:00 13 сентября до 10:00 15 сентября горячей воды не будет на десяти улицах в центре Краснодара.
Список адресов:
- Рашпилевская, 31, 32, 34;
- Красная, 31;
- Ленина, 40/1;
- Октябрьская, 44, 67, 85, 97;
- Мира, 23, 25;
- Кирова, 50, 52, 58, 60;
- Гоголя, 23, 41;
- Карасунская, 44;
- Гимназическая, 22, 24;
- Комсомольская, 40, 43, 44.
Жара, дожди с грозами и магнитная буря:
12 сентября в Комсомольском микрорайоне случилась еще одна авария. Жители восьми домов на двое суток остались без горячей воды.
Список адресов:
- Уральская 160, 162, 164
- Тюляева 33, 35, 37/1, 37/2, 39.
Воду планируют вернуть к 20:00 14 сентября.
Как писали Юга.ру, до вечера 13 сентября краснодарцев ожидают перебои с водой из-за ремонта подземного перехода на Красных Партизан.