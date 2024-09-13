Жители центра Краснодара на три дня останутся без горячей воды

Краснодарский край

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  • © Фото Mikes Photography, pixabay.com
    © Фото Mikes Photography, pixabay.com

В центре Краснодара и Комсомольском микрорайоне отключат горячую воду из-за аварии на теплосетях

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил о новых перебоях с горячей водой. Воду отключат из-за ремонта теплосетей.

С 10:00 13 сентября до 10:00 15 сентября горячей воды не будет на десяти улицах в центре Краснодара. 

Список адресов:

  • Рашпилевская, 31, 32, 34;
  • Красная, 31;
  • Ленина, 40/1;
  • Октябрьская, 44, 67, 85, 97;
  • Мира, 23, 25;
  • Кирова, 50, 52, 58, 60;
  • Гоголя, 23, 41;
  • Карасунская, 44;
  • Гимназическая, 22, 24;
  • Комсомольская, 40, 43, 44.

Жара, дожди с грозами и магнитная буря:

12 сентября в Комсомольском микрорайоне случилась еще одна авария. Жители восьми домов на двое суток остались без горячей воды.

Список адресов:

  • Уральская 160, 162, 164
  • Тюляева 33, 35, 37/1, 37/2, 39.

Воду планируют вернуть к 20:00 14 сентября.

Как писали Юга.ру, до вечера 13 сентября краснодарцев ожидают перебои с водой из-за ремонта подземного перехода на Красных Партизан.

Водоснабжение ЖКХ Инфраструктура Краснодар

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