Жара, дожди с грозами и магнитная буря. Какая погода ожидается в Краснодарском крае в пятницу 13-го
В Краснодарском крае прогнозируют летнюю жару, однако некоторые районы накроют ливни с грозами. А метеозависимых предупредили о магнитной буре
Краснодарский гидрометцентр сообщил, что в пятницу, 13 сентября, в регионе будет облачно, ожидаются небольшие дожди.
В некоторых районах, кроме Новороссийска, будет ливень с грозой и ветром до 20-23 м/с. Воздух в Краснодарском крае прогреется до +26-31°C, на побережье Черного моря — до +32 °C.
В Краснодаре прогнозируют солнечную и безветренную погоду, температура воздуха — +31 °C.
12 сентября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что Землю накрыла магнитная буря максимального уровня G3. В течение дня 13 сентября она постепенно пойдет на спад и к вечеру ослабнет до уровня G1.
«Фобос» напомнил, что метеозависимые люди могут почувствовать недомогание в период магнитных бурь. В группе риска, в первую очередь, люди с заболеваниями сердца, сахарным диабетом и гипертоники.
«Во время магнитных бурь нужно поддерживать правильный питьевой режим, придерживаться облегченного меню, также поможет утренняя зарядка и контрастный душ», — добавили в центре погоды.
Как писали Юга.ру, синоптики рассказали, какая погода ожидается в Краснодарском крае в сентябре.