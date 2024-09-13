Жара, дожди с грозами и магнитная буря. Какая погода ожидается в Краснодарском крае в пятницу 13-го

В Краснодарском крае прогнозируют летнюю жару, однако некоторые районы накроют ливни с грозами. А метеозависимых предупредили о магнитной буре

В некоторых районах, кроме Новороссийска, будет ливень с грозой и ветром до 20-23 м/с. Воздух в Краснодарском крае прогреется до +26-31°C, на побережье Черного моря — до +32 °C.

Краснодарский гидрометцентр сообщил , что в пятницу, 13 сентября, в регионе будет облачно, ожидаются небольшие дожди.

12 сентября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил , что Землю накрыла магнитная буря максимального уровня G3. В течение дня 13 сентября она постепенно пойдет на спад и к вечеру ослабнет до уровня G1.

«Фобос» напомнил, что метеозависимые люди могут почувствовать недомогание в период магнитных бурь. В группе риска, в первую очередь, люди с заболеваниями сердца, сахарным диабетом и гипертоники.

«Во время магнитных бурь нужно поддерживать правильный питьевой режим, придерживаться облегченного меню, также поможет утренняя зарядка и контрастный душ», — добавили в центре погоды.