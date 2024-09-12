Ученые обнаружили 146 серн на Курорте Красная Поляна

Ученые зафиксировали рост численности серн на Курорте Красная Поляна

Самую крупное стадо серн — 67 особей — встретили на отметке Цирк-2. Еще около 30 животных заметили на вершине Черная пирамида. В течение дня животные перемещались в пределах нескольких сотен метров, с восточного склона на западный и обратно, здесь же устраивались на ночевку. Серны спокойно реагировали на постоянное присутствие людей.

«Доля взрослых особей — 63% (92 особи), сеголетков [родившихся менее года назад] — 27% (39 особей), прошлогодков — 10% (15 особей). Соотношение полов среди взрослых животных примерно 1:1. Большинство самок успешно приносит потомство. В целом состояние группировки серн на Курорте Красная Поляна приятно удивило. Большое количество сеголетков и прошлогодков говорит о том, что группировка растет», — объяснила старший научный сотрудник Кавказского заповедника Кристина Бибина.

© Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна

Специалисты заповедника отметили, что для увеличения численности серн курорт должен поддерживать стабильную кормовую базу, а гости — соблюдать правила посещения: не сходить с проложенных троп и не брать с собой в горы собак.

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«Сохранение биоразнообразия наших гор — это не только природоохранная задача, но и вклад в устойчивое развитие курорта, обеспечение благополучия местных жителей и сохранение природных ландшафтов для будущих поколений. Совместно с учеными Сочинского национального парка и Кавказского заповедника курорт активно работает над изучением и поддержанием благополучия крупнейшей в национальном парке группы кавказских серн, постоянно обитающей на территории. Рекомендации специалистов помогают сохранять баланс между развитием рекреационной инфраструктуры и сохранением благоприятных условий для уникальных представителей флоры и фауны Западного Кавказа», — рассказал директор по охране окружающей среды и устойчивому развитию Курорта Красная Поляна Лев Шагаров.

© Фото пресс-службы Курорта Красная Поляна