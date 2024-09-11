Ростовская АЭС завершила капремонт энергоблока №2

После капремонта второго энергоблока Ростовская АЭС сможет дополнительно вырабатывать более 240 млн кВтч электроэнергии для потребителей юга России

11 сентября пресс-служба Ростовской АЭС сообщила о завершении планового капремонта энергоблока №2. Он стартовал 24 июля и закончился на 10 суток раньше установленного срока. 9 сентября энергоблок включили в сеть.

На втором блоке атомщики провели: капремонт реакторной установки (РУ) с полной выгрузкой топлива из активной зоны;

ремонт основного оборудования РУ;

капремонты цилиндра высокого давления турбоагрегата и генератора;

ремонт основного оборудования турбинного отделения и систем безопасности.

Также на блоке №2 заменили армоканаты защитной оболочки, модернизировали системы турбины, оснастили системой контроля вибрации главный циркуляционный трубопровод.

«Все запланированные работы для поддержания стабильного рабочего состояния оборудования и гарантированной безопасной выработки электроэнергии выполнили в полном объеме. Благодаря применению инструментов производственной системы Росатома, четкому планированию работ и тесному взаимодействию с подрядными организациями, привлечеными к ремонту, нам удалось сократить срок планово-предупредительного ремонта на 10 суток. Это позволит выработать дополнительно более 240 млн кВтч электроэнергии для потребителей юга России», — отметил главный инженер Ростовской АЭС Андрей Горбунов.

В октябре на Ростовской АЭС начнется ремонт энергоблока №1, который завершится уже в 2025 году.

Как отмечают в пресс-службе Ростовской АЭС, энергоблоки №1, 2, 3, 4 работают в штатном режиме без нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации. Радиационный фон в районе атомной станции и на прилегающей территории находится не превышает естественных фоновых значений.