Участок трассы М-4 «Дон» от Горячего Ключа до Джубги хотят расширить до четырех полос

10 сентября глава «Автодора» Вячеслав Петушенко в интервью «Коммерсантъ» ответил , как планируют разгрузить одну из самых загруженных трасс М-4 «Дон, по которой туристы отправляются на юг. По его словам, необходимо расширить участок дороги от Горячего Ключа до Джубги до четырех полос. Подробности и сроки реконструкции Петушенко не уточнил.

Сейчас на этом участке трассы только две полосы, а в летний период в районе Горячего Ключа регулярно возникают многокилометровые заторы.



Напомним, что до 15 сентября на трассе М-4 «Дон» от Горячего Ключа до Джубги ввели ограничения для грузовиков массой более 15 тонн для уменьшения числа обгонов. Они действуют с пятницы по воскресенье и в праздничные дни с 8:00 до 21:00.

Раннее власти предлагали различные решения проблемы с пробками на М-4 «Дон». Так, в августе 2024 года в Главгосэкспертизе России сообщали о капремонте трассы в Горячем Ключе и на объезде Краснодара. После ремонта разрешенная максимальная скорость на участке достигнет 120 км/ч. Сейчас водителям запрещено разгоняться больше 110 км/ч.

Также в Краснодаре, Горячем Ключе и Сочи хотели отремонтировать почти 650 км дорог до конца декабря 2024 года. Сейчас для работ ищут подрядчика.