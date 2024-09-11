Жителей и гостей Кисловодска приглашают на ярмарку недвижимости

Ставропольский край

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  • © Изображение сгенерировано нейросетью Сбера Kandinsky
    © Изображение сгенерировано нейросетью Сбера Kandinsky

13 сентября в Кисловодске на Курортном бульваре состоится ярмарка недвижимости

Пресс-служба Юго-Западного банка Сбербанка сообщила, что 13 сентября в Кисловодске пройдет ярмарка недвижимости. Гостям мероприятия представят предложения от застройщиков и агентств, расскажут об ипотечных программах и регистрации сделок купли-продажи.

Также желающие смогут поучаствовать в интерактивах, занятиях по финансовой грамотности и послушать кавер-группу. 

250 тыс. рублей за квадратный метр:

Для детей организуют мастер-классы, игры, конкурсы и викторины. Помимо этого , для гостей ярмарки подготовили аналог культовой экономической стратегии KMVPOLY, но с реальными ставропольскими компаниями.

«У каждого посетителя будет возможность получить ответы на вопросы о квартирах, возведении частного дома или о трендах на рынке недвижимости, а также узнать об ипотечном кредитовании. Потенциальным покупателям уже не нужно будет тратить время на посещение офисов, всю необходимую информацию можно будет получить на ярмарке», — рассказал управляющий Ставропольским отделением Сбербанка Роман Чеканов.

Мероприятие начнется на Курортном бульваре в 10:00. Локации будут работать весь день.

Ярмарка пройдет при поддержке администрации Кисловодска.

Как писали Юга.ру, с начала 2024 года жители Краснодарского края застраховали 52 тысячи объектов недвижимости.

Жилье Кисловодск Недвижимость Сбербанк Ставрополь Строительство Экономика Ярмарки

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