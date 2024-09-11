Жителей и гостей Кисловодска приглашают на ярмарку недвижимости

Пресс-служба Юго-Западного банка Сбербанка сообщила, что 13 сентября в Кисловодске пройдет ярмарка недвижимости. Гостям мероприятия представят предложения от застройщиков и агентств, расскажут об ипотечных программах и регистрации сделок купли-продажи. Также желающие смогут поучаствовать в интерактивах, занятиях по финансовой грамотности и послушать кавер-группу.

Для детей организуют мастер-классы, игры, конкурсы и викторины. Помимо этого , для гостей ярмарки подготовили аналог культовой экономической стратегии KMVPOLY, но с реальными ставропольскими компаниями.

«У каждого посетителя будет возможность получить ответы на вопросы о квартирах, возведении частного дома или о трендах на рынке недвижимости, а также узнать об ипотечном кредитовании. Потенциальным покупателям уже не нужно будет тратить время на посещение офисов, всю необходимую информацию можно будет получить на ярмарке», — рассказал управляющий Ставропольским отделением Сбербанка Роман Чеканов.

Мероприятие начнется на Курортном бульваре в 10:00. Локации будут работать весь день.



Ярмарка пройдет при поддержке администрации Кисловодска.