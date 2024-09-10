Варили уху и пили чай из самовара: в Белореченске прошел фестиваль семейной рыбалки
В поселке Садовый Белореченского района прошел фестиваль «Семейная рыбалка»
В 9 утра у озера в поселке Садовый собрались более 100 участников фестиваля. Они ловили рыбу и пили чай с медом и мятой, заваренный в 30-литровом раритетном самоваре.
Мероприятие прошло при поддержке компании ЕвроХим, администрации Белореченского района, общественной организации «Экологическое содружество» и Всероссийского общества охраны природы (ВООП).
«ЕвроХим-БМУ — первое предприятие ЕвроХима, которое совместно со Всероссийским обществом охраны природы проводит фестиваль «Семейная рыбалка» и даёт старт череде фестивалей во всех регионах присутствия компании. Основная цель сегодняшнего мероприятия — укрепить семейные ценности через совместный отдых и акцентировать внимание на бережливом отношении к природе», — отметил заместитель директора по взаимодействию с регионами МХК ЕвроХим Евгений Самойлов.
Для детей организовали игры и мастер-классы по разукрашиванию деревянных игрушек, а для взрослых — веселые квизы на тему рыбалки. Самые активные участники получили памятные сувениры от ЕвроХима.
Угощение варениками, песни и танцы, мастер-классы:
«Отрадно сегодня с самого утра видеть счастливые лица наших гостей. Я надеюсь, это мероприятие станет доброй традицией, и мы будем ежегодно встречаться также на природе семьями в хорошем настроении», — сказал начальник административного управления ЕвроХим-БМУ Виталий Россов.
Затем сотрудники ЕвроХим-БМУ посоревновались в приготовлении ухи в котле на костре. В кулинарном батле победила команда семьей Перминовых, Степаненко и Василенко. Победители получили в подарок от «Экологического содружества» казаны и набор продуктов, а участники фестиваля продегустировали конкурсный рыбный суп.
«Здесь присутствует очень много детей, и это прекрасно. Сегодня мы можем показать им настоящий пример семейного единства, а также рассказать о важности сохранения природных ресурсов нашей планеты», — поделился координатор фестивалей «Семейная рыбалка» ВООП Илья Серков.
В завершении мероприятия детям предложили выпустить в озеро несколько зеркальных карпов. Многие рыбаки последовали их примеру и отпустили в свободное плавание весь дневной улов. Ведь главное — не количество пойманной рыбы, а бережное отношение к природе и время, проведенное рядом с семьей, считают организаторы.
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