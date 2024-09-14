Экоцентр «Чистая среда» приглашает краснодарцев на мастер-классы, беседы и кинопоказы
В сентябре в краснодарском экоцентре «Чистая среда» организуют ряд мероприятий, посвященных экологии
«Чистая среда» опубликовала анонс мероприятий, которые проведут в экоцентре до конца сентября.
Краснодарский «Один театр» готовит спектакль «Урожай»:
Афиша событий:
- 14 сентября в 15:00 — интерактивный мини-спектакль для детей «Кто такой мусорный король и как его победить?». Для детей от 6 до 10 лет. Вход свободный. Регистрация здесь.
- 14 сентября в 18:00 — кинопоказ и обсуждение фильма «Великий» (18+). Ведущий мероприятия: Влад Балабанов, сотрудник экоцентра. Стоимость: 300 рублей, регистрация здесь.
- 15 сентября в 13:00 — беседа на тему: «Фудвейст: куда пропадает еда». Ведущая: Евгения Слинкина — спикер экоцентра. Вход свободный, регистрация здесь.
- 15 сентября в 14:00 — мастер-класс: поделка из подложек от яиц. Стоимость: 200 рублей, в нее входят все материалы, регистрация здесь.
- 15 сентября в 16:00 — книжная встреча. Выберите книгу из нашей библиотеки, прочитайте ее и поделитесь своими впечатлениями с участниками клуба. Вход свободный, регистрация здесь.
- 28 сентября в 14:00 — беседа на тему: «Компостер во дворе: как организовать сбор органических отходов в городе». Ведущий: Виталий Павлов, сотрудник экоцентра. Вход свободный, регистрация здесь.
- 28 сентября в 17:00 — экологический квиз. 25 вопросов разной сложности на темы, связанные с экологией и осознанным потреблением. Вход свободный, регистрация здесь.
- 29 сентября в 12:00 — мастер-класс: поделка из подложек от яиц. Стоимость: 200 рублей, в нее входят все материалы, регистрация здесь.
- 29 сентября в 15:00 — мастер-класс по апсайклингу: обложка на паспорт из пакетов. Стоимость: 300 рублей, в нее входят все материалы, регистрация здесь.
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