В Белореченске прошел всероссийский фестиваль уличных театров

Больше 40 творческих коллективов выступили на фестивале уличных театров «Белая река» в Белореченске

Ежегодный, третий по счету фестиваль «Белая река» традиционно прошел в честь совместного празднования Дня Белореченска и Дня компании ЕвроХим — генерального спонсора мероприятия.

Более 40 творческих коллективов из разных городов России участвовали в фестивальном конкурсе в трех номинациях: культурный код, театр-перфоманс и музыкальный театр. Общий призовой фонд для победителей — 1 млн рублей.

Свыше 850 участников из Рязанской, Белгородской Нижегородской, Московской, Липецкой областей и других регионов страны приехали в Белореченск, чтобы показать свои лучшие номера и побороться за главный приз.

Уникальность фестиваля — в формате его проведения: площадки для театральных выступлений находятся в нескольких локациях, превращая город в единое театральное пространство.

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В этом году зрителей ждало большое разнообразие жанров театрального искусства — музыка, танцы и цирковое искусство. Несколько спектаклей прошло на разных языках народов России с традиционными обрядами и песнями.

Малыши смогли посмотреть кукольные и цирковые представления, попробовать настоящий чак-чак, которым угощали зрителей артисты театрального коллектива «Нур» из Татарстана. Подростков актеры знакомили с творчеством Маяковского, Островского и Зощенко. А многие взрослые не могли сдержать слез во время просмотра спектакля «Лишь бы не было войны» от театра «Свободное пространство» из Орловской области. Именно орловчане увезли домой главный приз фестиваля.

Лауреатами первой степени стали южные соседи из Сочи, народный самодеятельный коллектив ансамбль саратовских гармоник «Озорные переборы», которые продемонстрировали настоящее ярморочное представление «Театр Петрушки».

Гости из Тамбова — народный самодеятельный коллектив «Театральная студия «Кому за…» с отрывком из спектакля по пушкинской «Сказке о попе и работнике его Балде» получили награду второй степени.

Своим ярким театральным музыкально-цирковым выступлением отличился народный цирк «Лемико» из Белореченска, который показал зрителям сказку «Бременские музыканты» и стал лауреатом третьей степени.

Организаторы уделили особенное внимание семейным активностям, на фестивале работали интерактивные площадки с конкурсами, мастер-классами, аква-гримом, квестами и подарками.

Фестиваль «Белая река» завершил торжественный гала-концерт с выступлением приглашенных артистов и чествованием сотрудников ЕвроХим-БМУ.

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«При поддержке Министерства культуры России, Краснодарского края и компании ЕвроХим создается театральная эпоха Белореченского района. Было очень любопытно наблюдать за неподдельным интересом к выступлениям артистов со стороны не только взрослых, но и совсем юных зрителей. Мы продолжим развивать и масштабировать фестиваль. Очень надеемся, что в следующем году мы снова встретимся в Белореченске уже на IV международном фестивале уличных театров «Белая река», — поделился руководитель департамента по взаимодействию с регионами, АО МХК ЕвроХим Александр Шлычков.

© Фото Марии Ефимкиной

© Фото Марии Ефимкиной