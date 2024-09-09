«Мина» на пляже в Сочи, фотогеничные смерчи в Новороссийске и «Беглый раб» под Туапсе: что произошло на побережье Краснодарского края на выходных
Рассказываем, как прошли выходные на курортах Краснодарского края
Краснодарский ЦГМС сообщал, что 7-8 сентября в Краснодарском крае была переменная облачность. Температура воздуха ночью была 15-20 °С, а днем — 23-28 °С.
7 сентября спасатели получили сообщение, что мужчина на самодельном плоту «Беглый раб» терпит бедствие в Черном море. Он установил мачту, парус, оборудовал борта и место для сидения. Маршрут мореплавателя лежал от Джубги до Шепси.
Спасатели обнаружили пострадавшего в пяти километрах от берега. Мужчина оставил свой плот в море. Медицинская помощь ему не понадобилась.
Жар-птица, снеговик, избушка на курьих ножках:
8 сентября в сочинских социальных сетях появилось видео, как туристы вытаскивают на берег предмет, похожий на морскую мину. Кадры завирусились в сети и вызвали много обсуждений.
Однако в мэрии курорта заявили, что это фейк. В МВД порталу sochi1.ru тоже сообщили, что информация не соответствует действительности и никаких мин на побережье Сочи не всплывало.
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А жители Новороссийска наблюдали смерчи над морем. 9 сентября автор телеграм-канала eyemaxi Максим Бессалый опубликовал морские фото с поселка Мысхако. На кадрах видны смерч и низкие темные облака. Подписчики назвали снимки волшебными.
Как писали Юга.ру, в Сочи запустят туристические катера «Капучино» и «Шампань» с прозрачным дном. Пассажиры смогут наблюдать за обитателями подводного мира.