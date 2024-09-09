«Мина» на пляже в Сочи, фотогеничные смерчи в Новороссийске и «Беглый раб» под Туапсе: что произошло на побережье Краснодарского края на выходных

Рассказываем, как прошли выходные на курортах Краснодарского края

Краснодарский ЦГМС сообщал, что 7-8 сентября в Краснодарском крае была переменная облачность. Температура воздуха ночью была 15-20 °С, а днем — 23-28 °С.

7 сентября спасатели получили сообщение, что мужчина на самодельном плоту «Беглый раб» терпит бедствие в Черном море. Он установил мачту, парус, оборудовал борта и место для сидения. Маршрут мореплавателя лежал от Джубги до Шепси.

Спасатели обнаружили пострадавшего в пяти километрах от берега. Мужчина оставил свой плот в море. Медицинская помощь ему не понадобилась.