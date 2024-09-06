Тепло и облачно: рассказываем о погоде в Краснодарском крае на выходных

Краснодарский край

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  • © Фото Марины Солошко, Юга.ру
    © Фото Марины Солошко, Юга.ру

Синоптики поделились прогнозом погоды в Краснодарском крае. Выходные будут теплыми, однако ночью температура опустится до 20 °С

Краснодарский ЦГМС сообщил, что 7-8 сентября на Кубани ожидается переменная облачность. Ветер слабый, однако местами порывы 15-20 м/с. 

Температура воздуха в Краснодарском крае на выходных ночью — 15-20 °С, а днем — 23-28 °С. В горах ночью — 8-13 °С, днем — 17-22 °С.

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На юге Черноморского побережья температура воздуха ночью опустится до 16 °С. Днем будет 26-31 °С.

По данным синоптиков, в Краснодаре в субботу и воскресенье, 7-8 сентября, также прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура воздуха ночью — 17-20 °С, днем столбик термометра не поднимется выше 27 °С.

Напомним, что с начала лета Краснодарский край посетили 8,8 млн туристов.

Как писали Юга.ру, бархатный сезон в Краснодарском крае продлится до середины октября.

Краснодар Курорты и туризм МЧС Погода Черное море

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