Тепло и облачно: рассказываем о погоде в Краснодарском крае на выходных

Синоптики поделились прогнозом погоды в Краснодарском крае. Выходные будут теплыми, однако ночью температура опустится до 20 °С

Краснодарский ЦГМС сообщил, что 7-8 сентября на Кубани ожидается переменная облачность. Ветер слабый, однако местами порывы 15-20 м/с.



Температура воздуха в Краснодарском крае на выходных ночью — 15-20 °С, а днем — 23-28 °С. В горах ночью — 8-13 °С, днем — 17-22 °С.

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На юге Черноморского побережья температура воздуха ночью опустится до 16 °С. Днем будет 26-31 °С.



По данным синоптиков, в Краснодаре в субботу и воскресенье, 7-8 сентября, также прогнозируют переменную облачность, без осадков. Температура воздуха ночью — 17-20 °С, днем столбик термометра не поднимется выше 27 °С.