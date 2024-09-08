Трассу Адлер – Красная Поляна частично перекроют до ноября
С 9 сентября на 4-километровом участке автотрассы Адлер – Красная Поляна введут реверсивное движение из-за ремонта покрытия
Дорожное управление ФКУ «Черноморье» 9 сентября начнет работы на трассе А-149 «Адлер — Красная Поляна» — об этом сообщает пресс-служба сочинской мэрии. Ремонтировать будут участок протяженностью 4,15 километра, от отметки 39 км до 43+155 км — то есть, от стеллы «Красная Поляна» перед ГЭС до «Казино Сочи».
Рабочие обновят основание и слои дорожной одежды, восстановят водопропускные трубы, барьеры и перила, отремонтируют тротуары. В связи с этим на трассе организуют реверсивное движение автотранспорта.
Все работы обещают закончить к 1 ноября.
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