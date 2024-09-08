Трассу Адлер – Красная Поляна частично перекроют до ноября

Дорожное управление ФКУ «Черноморье» 9 сентября начнет работы на трассе А-149 «Адлер — Красная Поляна» — об этом сообщает пресс-служба сочинской мэрии. Ремонтировать будут участок протяженностью 4,15 километра, от отметки 39 км до 43+155 км — то есть, от стеллы «Красная Поляна» перед ГЭС до «Казино Сочи».

Рабочие обновят основание и слои дорожной одежды, восстановят водопропускные трубы, барьеры и перила, отремонтируют тротуары. В связи с этим на трассе организуют реверсивное движение автотранспорта.

Все работы обещают закончить к 1 ноября.