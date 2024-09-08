Возле Крымска проснулся крупнейший грязевой вулкан региона

Краснодарский край

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  • Вулкан Шуго © Скриншот видео телеграм-канала «Краснодар и край», t.me/krasnodarkray1
    Вулкан Шуго © Скриншот видео телеграм-канала «Краснодар и край», t.me/krasnodarkray1

Очевидцы зафиксировали извержение грязевого вулкана Шуго в Крымском районе Краснодарского края

Туристы сняли на видео активность грязевого вулкана Шуго, который расположен неподалеку от станицы Варениковской.

163-метровый Шуго — крупнейший вулкан не только Джигинско-Варениковской гряды, но и всей Керченско-Таманской вулканической области в целом. В прошлый раз он извергался в мае 2023 года. По словам специалистов, Шуго активен постоянно, просто большую часть времени процессы происходят в глубине и незаметны невооруженному глазу, а наружу грязевые потоки вырываются только тогда, когда давление газа в жерле становится слишком высоким. В 2021 году Шуго извергался настолько сильно, что куски породы разлетались на 30 метров. Предугадать фазы активности невозможно, так что подходить к жерлу вулкана так близко, как это сделали авторы видео, настоятельно не рекомендуется.

Ранее на этой неделе в Краснодарском крае еще на полмесяца продлили запрет на посещение лесов, а сочинским косулям отгрузили соли.

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Возле Крымска проснулся крупнейший грязевой вулкан региона
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