Возле Крымска проснулся крупнейший грязевой вулкан региона

163-метровый Шуго — крупнейший вулкан не только Джигинско-Варениковской гряды, но и всей Керченско-Таманской вулканической области в целом. В прошлый раз он извергался в мае 2023 года. По словам специалистов, Шуго активен постоянно, просто большую часть времени процессы происходят в глубине и незаметны невооруженному глазу, а наружу грязевые потоки вырываются только тогда, когда давление газа в жерле становится слишком высоким. В 2021 году Шуго извергался настолько сильно, что куски породы разлетались на 30 метров. Предугадать фазы активности невозможно, так что подходить к жерлу вулкана так близко, как это сделали авторы видео, настоятельно не рекомендуется.