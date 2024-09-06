В горах Сочи установили кормушки с солью для оленей, серн и косуль

На курорте «Роза Хутор» установили две новые кормушки с солью для копытных животных

Кормушки появились в лесу курорта «Роза Хутор» — в середине сентября здесь можно заметить оленей в период гона. В кормушках они смогут найти соль. Минералы в ее составе укрепят кости и рога копытных и повысят лактацию у самок.

«Для кормушек используют специальную соль с веществами, которые также помогают копытным избавиться от паразитов. Для сохранения биоразнообразия в горах на «Роза Хутор» постоянно работают шесть подкормочных станции. Их установили на различных высотах в местах, определенных специалистами Сочинского нацпарка, там, где копытные встречаются чаще всего», — отметил руководитель экологической службы курорта «Роза Хутор» Денис Рыльцев.

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Содержимое кормушек постоянно пополняют — на 40-50 кг соли за раз. Помимо оленей солью лакомятся обитающие в окрестностях курорта серны и косули. Зимой и в первой декаде весны сотрудники «Роза Хутор» также оставляют в кормушках для животных сено и кукурузу.

Популяция копытных в окрестностях курорта постоянно растет. Недавно недалеко от туристических троп заметили стадо из 40 серн.