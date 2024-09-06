Рынок с безналом, лифтом и тележками для покупателей. Под Краснодаром откроют фермерский торговый центр

Краснодарский край

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  • © Скриншот из телеграм-канала Евгения Наумова https://t.me/emnaumov/3990
    © Скриншот из телеграм-канала Евгения Наумова https://t.me/emnaumov/3990

Торговый центр с фермерскими продуктами откроют в станице Елизаветинской. Сначала он будет работать в тестовом режиме

6 сентября мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что в станице Елизаветинской откроют фермерский торговый центр на 220 мест. Площадка нового формата начнет работать в тестовом режиме.

«Это уже не тот рынок, к которому мы привыкли», — отметил мэр.

Власти Краснодара закрыли рынок «Октябрь» в Юбилейном микрорайоне:

Кубанские фермеры смогут продавать овощи и фрукты, молочные и мясные продукты, зелень, выпечку, бакалею и сладости.

В торговом центре установили лифт, работает вайфай, покупатели смогут расплачиваться по безналу. Также, судя по фотографиям в телеграм-канале Наумова, есть корзины и тележки для продуктов, как в супермаркетах.

Мэрия Краснодара рассказала, где можно купить арбузы и дыни:

Помимо торговых прилавков на площадке будет работать большая холодильная камера, зона очистки рыбы, система орошения зелени, лаборатория для исследования качества продуктов, а также офисы и переговорная.

Дату открытия фермерского торгового центра мэр не назвал.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре открыли новый цветочный рынок в районе OZ Mall.

Евгений Наумов Краснодар Кубанская ярмарка Продукты питания Торговля торговые центры Ярмарки

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Рынок с безналом, лифтом и тележками для покупателей. Под Краснодаром откроют фермерский торговый центр
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