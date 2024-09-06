Рынок с безналом, лифтом и тележками для покупателей. Под Краснодаром откроют фермерский торговый центр

Торговый центр с фермерскими продуктами откроют в станице Елизаветинской. Сначала он будет работать в тестовом режиме

6 сентября мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что в станице Елизаветинской откроют фермерский торговый центр на 220 мест. Площадка нового формата начнет работать в тестовом режиме. «Это уже не тот рынок, к которому мы привыкли», — отметил мэр.

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Кубанские фермеры смогут продавать овощи и фрукты, молочные и мясные продукты, зелень, выпечку, бакалею и сладости.



В торговом центре установили лифт, работает вайфай, покупатели смогут расплачиваться по безналу. Также, судя по фотографиям в телеграм-канале Наумова, есть корзины и тележки для продуктов, как в супермаркетах.

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Помимо торговых прилавков на площадке будет работать большая холодильная камера, зона очистки рыбы, система орошения зелени, лаборатория для исследования качества продуктов, а также офисы и переговорная. Дату открытия фермерского торгового центра мэр не назвал.