Рынок с безналом, лифтом и тележками для покупателей. Под Краснодаром откроют фермерский торговый центр
Торговый центр с фермерскими продуктами откроют в станице Елизаветинской. Сначала он будет работать в тестовом режиме
6 сентября мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что в станице Елизаветинской откроют фермерский торговый центр на 220 мест. Площадка нового формата начнет работать в тестовом режиме.
«Это уже не тот рынок, к которому мы привыкли», — отметил мэр.
Власти Краснодара закрыли рынок «Октябрь» в Юбилейном микрорайоне:
Кубанские фермеры смогут продавать овощи и фрукты, молочные и мясные продукты, зелень, выпечку, бакалею и сладости.
В торговом центре установили лифт, работает вайфай, покупатели смогут расплачиваться по безналу. Также, судя по фотографиям в телеграм-канале Наумова, есть корзины и тележки для продуктов, как в супермаркетах.
Мэрия Краснодара рассказала, где можно купить арбузы и дыни:
Помимо торговых прилавков на площадке будет работать большая холодильная камера, зона очистки рыбы, система орошения зелени, лаборатория для исследования качества продуктов, а также офисы и переговорная.
Дату открытия фермерского торгового центра мэр не назвал.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре открыли новый цветочный рынок в районе OZ Mall.