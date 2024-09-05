Из Сочи и Казани планируют запустить прямые рейсы в Индию

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

Российская авиакомпания хочет запустить прямые рейсы в индийские города Гоа и Мумбаи

5 сентября ТАСС со ссылкой на посла в РФ Виная Кумара сообщило, что Индия хочет запустить прямые рейсы из Сочи и Казани на Гоа и в Мумбаи. Их будет выполнять авиакомпания «Аэрофлот».

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Посол рассказал о планах увеличить частоту полетов между двумя странами. Он также заявил о готовности пойти навстречу российским авиакомпаниям в плане увеличения числа рейсов и их вместительности.

По словам Кумара, сроки запусков новых рейсов из Сочи и Казани в Индию будут зависеть от коммерческой целесообразности.

Напомним, что Сочи, Минводы и Грозный стали самыми популярными и быстрорастущими направлениями «Аэрофлота» в 2024 году.

Как писали Юга.ру, аэропорт Сочи может запустить вертолетные рейсы в Краснодар.

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