Из Сочи и Казани планируют запустить прямые рейсы в Индию

Российская авиакомпания хочет запустить прямые рейсы в индийские города Гоа и Мумбаи

5 сентября ТАСС со ссылкой на посла в РФ Виная Кумара сообщило, что Индия хочет запустить прямые рейсы из Сочи и Казани на Гоа и в Мумбаи. Их будет выполнять авиакомпания «Аэрофлот».

Посол рассказал о планах увеличить частоту полетов между двумя странами. Он также заявил о готовности пойти навстречу российским авиакомпаниям в плане увеличения числа рейсов и их вместительности.



По словам Кумара, сроки запусков новых рейсов из Сочи и Казани в Индию будут зависеть от коммерческой целесообразности.