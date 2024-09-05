Из Сочи и Казани планируют запустить прямые рейсы в Индию
Российская авиакомпания хочет запустить прямые рейсы в индийские города Гоа и Мумбаи
5 сентября ТАСС со ссылкой на посла в РФ Виная Кумара сообщило, что Индия хочет запустить прямые рейсы из Сочи и Казани на Гоа и в Мумбаи. Их будет выполнять авиакомпания «Аэрофлот».
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Посол рассказал о планах увеличить частоту полетов между двумя странами. Он также заявил о готовности пойти навстречу российским авиакомпаниям в плане увеличения числа рейсов и их вместительности.
По словам Кумара, сроки запусков новых рейсов из Сочи и Казани в Индию будут зависеть от коммерческой целесообразности.
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