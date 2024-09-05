В Краснодарском крае двенадцатилетний Захар Радченко нуждается в дорогом лекарстве. Как ему помочь?

Захар начал ползать и ходить в срок, но быстро уставал, капризничал и просился на руки. К трем годам стало заметно, что у него слабые ноги. Мальчик часто спотыкался и падал.

Семья обращалась к разным специалистам. Они говорили, что у Захара задержка развития, назначали лекарства и укрепляющие процедуры. Однако ни массажи, ни лечебная физкультура не помогали. Мальчик не мог ходить по лестнице и самостоятельно одеваться.



Только в семь лет после многочисленных обследований и консультаций врачи предположили, что у него генетическое заболевание, при котором атрофируются мышцы. В Москве Захару поставили диагноз «прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшенна» и назначили препарат дефлазакорт пожизненно. Он замедляет ослабление мышц.



«Сын окреп, к нему вернулась активность. В начальных классах Захар учился очно, стремился к ребятам, хотя мне приходилось за руку водить его до школы и встречать после уроков. Сейчас он на домашнем обучении: сил становится меньше. Но мы не сдаемся. Сын плавает в бассейне, гуляет с нашими двумя собаками, строит планы на будущее», — поделилась мама Захара Екатерина Головачева.



Врачи настаивают на продолжении лечения, так как отмена препарата может привести к резкому ухудшению состояния мальчика.



«У Захара прогрессирующая миопатия Дюшенна. Мальчику трудно стоять, у него нарушена походка, зрение, обмен веществ и работа пищеварительного тракта. С 2019 года он принимает препарат дефлазакорт. Это единственное эффективное средство гормональной терапии больных с мышечной дистрофией Дюшенна. В результате общее состояние Захара улучшилось, а прогрессирование заболевания замедлилось», — рассказала заместитель главврача по детству и родовспоможению Абинской центральной районной больницы Любовь Давыдова.



Данное лекарство бесплатно не выдают. Оно не зарегистрировано в России, но разрешено к ввозу из-за границы и применению. Ранее семья покупала препарат самостоятельно. Однако сейчас папа Захара на инвалидности, а мама все время уделяет ребенку. Им трудно собрать необходимую сумму на лекарство. Всего на оплату требуется 481 298 рублей .



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