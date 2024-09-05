В Краснодарском крае двенадцатилетний Захар Радченко нуждается в дорогом лекарстве. Как ему помочь?

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Захара Радченко, предоставлено «Русфондом»
    © Фото Захара Радченко, предоставлено «Русфондом»

«Русфонд» начал сбор средств мальчику из Абинского района на дорогостоящее лекарство

Захар начал ползать и ходить в срок, но быстро уставал, капризничал и просился на руки. К трем годам стало заметно, что у него слабые ноги. Мальчик часто спотыкался и падал. 

Семья обращалась к разным специалистам. Они говорили, что у Захара задержка развития, назначали лекарства и укрепляющие процедуры. Однако ни массажи, ни лечебная физкультура не помогали. Мальчик не мог ходить по лестнице и самостоятельно одеваться. 

Только в семь лет после многочисленных обследований и консультаций врачи предположили, что у него генетическое заболевание, при котором атрофируются мышцы. В Москве Захару поставили диагноз «прогрессирующая мышечная дистрофия Дюшенна» и назначили препарат дефлазакорт пожизненно. Он замедляет ослабление мышц. 

«Сын окреп, к нему вернулась активность. В начальных классах Захар учился очно, стремился к ребятам, хотя мне приходилось за руку водить его до школы и встречать после уроков. Сейчас он на домашнем обучении: сил становится меньше. Но мы не сдаемся. Сын плавает в бассейне, гуляет с нашими двумя собаками, строит планы на будущее», — поделилась мама Захара Екатерина Головачева.

Врачи настаивают на продолжении лечения, так как отмена препарата может привести к резкому ухудшению состояния мальчика.

«У Захара прогрессирующая миопатия Дюшенна. Мальчику трудно стоять, у него нарушена походка, зрение, обмен веществ и работа пищеварительного тракта. С 2019 года он принимает препарат дефлазакорт. Это единственное эффективное средство гормональной терапии больных с мышечной дистрофией Дюшенна. В результате общее состояние Захара улучшилось, а прогрессирование заболевания замедлилось», — рассказала заместитель главврача по детству и родовспоможению Абинской центральной районной больницы Любовь Давыдова.

Данное лекарство бесплатно не выдают. Оно не зарегистрировано в России, но разрешено к ввозу из-за границы и применению. Ранее семья покупала препарат самостоятельно. Однако сейчас папа Захара на инвалидности, а мама все время уделяет ребенку. Им трудно собрать необходимую сумму на лекарство. Всего на оплату требуется 481 298 рублей.

Как помочь Захару?

  • отправить пожертвование с банковской карты на странице;
  • отправить пожертвование через «Сбербанк Онлайн» (введите в строке «поиск» Русфонд, в назначении платежа укажите: организация лечения Захара Радченко);
  • через СБП;
  • через приложение «Русфонда»;
  • отправить пожертвование от физического или юридического лица по реквизитам:
    Благотворительный фонд «РУСФОНД»
    ИНН 7743089883
    КПП 771401001
    р/с 40703810700001449489 в АО «Райффайзенбанк»
    г. Москва, к/с 30101810200000000700, БИК 044525700
    Назначение платежа: Пожертвование на лечение Захара Радченко. НДС не облагается.

Ранее Юга.ру рассказывали, как в Краснодарском крае живут дети с диагнозом «спинальная мышечная атрофия» (СМА), и как их родители добиваются необходимого лекарства.

Абинский район Благотворительность Дети Дети с инвалидностью Здоровье Медицина Русфонд

Новости

Из Сочи и Казани планируют запустить прямые рейсы в Индию
Власти Краснодара закрыли рынок «Октябрь» в Юбилейном микрорайоне. Местные жители против
В Краснодарском крае двенадцатилетний Захар Радченко нуждается в дорогом лекарстве. Как ему помочь?
В этнокомплексе станицы Тамань в Краснодарском крае будут угощать пловом и блюдами из риса
Из женщины — в собаку. Появился трейлер комедийного хоррора «Ночная сука» с Эми Адамс
Лекции в формате TED, научный квиз, мастер-классы. В Краснодаре пройдет фестиваль «Короче, наука»

Лента новостей

«Расчеты на месте — сильный ветер»
2 сентября, 12:39
«Расчеты на месте — сильный ветер»
На нефтебазе в Пролетарске потушили возгорание
«Можно говорить о лучшей игре сезона»
2 сентября, 10:55
«Можно говорить о лучшей игре сезона»
Разбор крупной победы ФК «Краснодар» в Москве
«Первый звонок» для тысячи краснодарцев
2 сентября, 15:59 Реклама
«Первый звонок» для тысячи краснодарцев
В Новой Елизаветке в День знаний открыли школу

Реклама на сайте