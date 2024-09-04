Морское такси между Сочи и Новороссийском не запустят в 2024 году

Морское такси между Сочи и Новороссийском планировали запустить в 2024 году, однако инвестор отказался от проекта

30 августа «Ведомости Юг» сообщили, что проект морского такси между Сочи и Новороссийском не реализуют в 2024 году. Автор инициативы Кирилл Папшев заявил, что потенциальный инвестор в июле отказался вкладывать деньги.

Папшев обращается в венчурные фонды и размещает проект на инвестиционных площадках. Стоимость он оценивает в 1,3 млрд рублей.