Морское такси между Сочи и Новороссийском не запустят в 2024 году

Краснодарский край

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  • © Фото Даниила Замешаева, unsplash.com
    © Фото Даниила Замешаева, unsplash.com

Морское такси между Сочи и Новороссийском планировали запустить в 2024 году, однако инвестор отказался от проекта

30 августа «Ведомости Юг» сообщили, что проект морского такси между Сочи и Новороссийском не реализуют в 2024 году. Автор инициативы Кирилл Папшев заявил, что потенциальный инвестор в июле отказался вкладывать деньги.

Папшев обращается в венчурные фонды и размещает проект на инвестиционных площадках. Стоимость он оценивает в 1,3 млрд рублей.

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Предполагается, что два катамарана вместимостью 340 пассажиров будут ходить между Сочи и Новороссийском с февраля по ноябрь. Время в пути составит четыре часа, за день судно сможет делать два рейса. По замыслу Папшева, морской туристический маршрут позволит существенно разгрузить дороги.

Напомним, в марте 2024-го генеральный директор Фонда развития Краснодарского края Илья Шакалов заявил, что морское такси между двумя городами могут запустить уже в текущем году.

Как писали Юга.ру, «Комета» будет перевозить пассажиров по маршруту Новороссийск — Геленджик — Сочи еще месяц. Ранее другой перевозчик сообщил о завершении навигации.

Курорты и туризм Новороссийск отдых Развлечения Сочи Такси Черное море

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