В 2024 году между Сочи и Новороссийском могут запустить морское такси

Гендиректор фонда развития Краснодарского края рассказал о планах запустить морское такси между Сочи и Новороссийском в 2024 году

В проект морского такси инвестируют 1,2 млрд рублей. Об этом гендиректор регионального фонда развития Илья Шакалов рассказал ТАСС. По его словам, сейчас ведутся переговоры с инвестором.

«При наличии поддержки краевых властей первые суда смогут выйти на линию уже в текущем году», — заявил Шакалов.



Проект предполагает запуск на линию двух катамаранов. Каждый из них сможет принять на борт около 340 человек. Судна рассчитаны для передвижения по морским и внутренним водным путям. С учетом погодных условий катамараны смогут перевозить пассажиров с февраля по ноябрь.

Гендиректор фонда развития также сообщил, что туристический маршрут должен разгрузить трассу и снизить стоимость поездки в два раза:



«За день такое судно может сделать два рейса. Время в пути займет около четырех часов, пассажирам будет предложено питание на борту».