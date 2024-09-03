Морские перевозки между Новороссийском, Геленджиком и Сочи продлятся до конца сентября — начала октября
«Комета» будет перевозить пассажиров по маршруту Новороссийск — Геленджик — Сочи еще месяц. Ранее другой перевозчик сообщил о завершении навигации
Компания «Водоходъ Экспресс» сообщила, что между Новороссийском, Геленджиком и Сочи скоростное судно «Комета» будет курсировать до конца сентября — начала октября.
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Добраться из Новороссийска до Сочи можно за 5 часов 30 минут, обратно — за 4 часа 30 минут. Поездка из Новороссийска до Геленджика займет всего час.
Билеты можно приобрести за 10 дней до даты поездки. Предусмотрено два тарифа — «Стандарт» и «Комфорт».
Ранее стало известно, что летом 2024 года компания «Водоходъ Экспресс» повысила цены на морские пассажирские перевозки между курортами Краснодарского края на 16-25%. Билеты подорожали на 1 тыс. рублей. Удорожание связано с ростом расходов по договорам с контрагентами.
С начала турсезона «Водоходъ Экспресс» перевез более 22 тыс. пассажиров. Это чуть больше, чем год назад.
Как писали Юга.ру, еще один перевозчик — «Комета Экспресс» — объявил о завершении навигации между Анапой и Сочи. Морские перевозки компания возобновит весной 2025 года.